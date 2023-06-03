Thủ hiến bang Odisha Naveen Patnaik cho biết ưu tiên của chính quyền là đưa người sống sót đến bệnh viện. Ông Pradeep Jena - Lãnh đạo ở bang Odisha cho biết, số người chết dự kiến còn tăng lên.

Ngày 2/6, vụ va chạm đường sắt xảy ra vào khoảng 19 giờ (giờ địa phương) khi tàu Howrah Superfast Express, chạy từ Bangalore đến Howrah, Tây Bengal, trật bánh và nghiêng vào tàu Coromandel Express, chạy từ Kolkata đến Chennai.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sự xuất hiện của một số xe cứu thương và nhiều người được kéo ra khỏi các toa tàu bị lật.

Ông Sudhanshu Sarangi - Tổng giám đốc Sở cứu hỏa ở Odisha nói với Reuters rằng khoảng 207 thi thể đã được tìm thấy cho đến nay.

Một nhân chứng nói với hãng tin Reuters qua điện thoại: "Tôi có mặt tại hiện trường và nhìn thấy máu, tay chân bị gãy và những người chết xung quanh tôi".

Nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người từ các toa tàu - Ảnh: AP

Hàng trăm thanh niên xếp hàng bên ngoài một bệnh viện chính phủ ở khu vực Soro thuộc bang Odisha để hiến máu.

Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia của Ấn Độ cho biết 3 đội đang có mặt tại nơi xảy ra tai nạn và 6 đội khác đang được huy động.

Thủ tướng Narendra Modi viết trên Twitter các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành tại khu vực và "mọi hỗ trợ có thể" đã được thực hiện đối với người bị ảnh hưởng.

Cảnh tượng nhốn nháo sau vụ tai nạn - Ảnh: AP.

Mạng lưới đường sắt rộng khắp của Ấn Độ có cơ sở hạ tầng cũ kỹ và bảo trì kém - những yếu tố thường gây ra tai nạn.

Số người chết trong vụ tai nạn hôm thứ Sáu đã vượt qua vụ tai nạn kinh hoàng năm 2016 - một trong những vụ tai nạn chết người nhiều nhất trong những năm gần đây - khi hơn 140 người thiệt mạng trong một vụ trật đường ray ở phía bắc bang Uttar Pradesh.

Năm 2021, khoảng 16.431 người thiệt mạng trong gần 18.000 vụ tai nạn đường sắt trên cả nước. “Phần lớn (67,7%) các vụ tai nạn đường sắt được báo cáo (là) ‘Ngã từ tàu hỏa/va chạm với người trên đường ray,” theo một báo cáo năm 2021 của Hồ sơ tội phạm quốc gia.

Mọi người cố gắng thoát khỏi các toa tàu bị lật sau vụ tai nạn đường sắt ở Balasore, Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Odisha Naveen Patnaik cho biết ông sẽ đến địa điểm xảy ra vụ tai nạn vào sáng thứ Bảy 3/6 để xem xét tình hình, bộ cho biết.

Bộ trưởng Bộ Đường sắt, Truyền thông, Điện tử và Công nghệ Thông tin của Ấn Độ đã thông báo rằng gia đình của những người thiệt mạng hôm thứ Sáu sẽ nhận được 12.136 USD, những người bị thương trong vụ tai nạn cũng sẽ nhận được hỗ trợ.