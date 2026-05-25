Yêu nhau 5 năm tưởng sẽ có cái kết đẹp, tôi đau đớn khi bị chia tay chỉ vì một câu nói của mẹ anh

Tâm sự 25/05/2026 11:10

Tôi không nghĩ mẹ của người yêu lại nghĩ như thế về mình. Tôi làm ngành nghề tôi thích thì sao, tôi vẫn độc lập kiếm tiền, nỗ lực không ngừng. Tôi ăn mặc đẹp hơn thì sao, phụ nữ ăn mặc đẹp không phải là một phép lịch sự sao, huống hồ tôi không hề mặc đồ hở hang phản cảm.

Khi học năm 2 đại học, tôi quen biết người yêu trong một quán cà phê. Tình cờ thấy nhau hợp mắt vậy mà lại bên nhau những 5 năm. Chúng tôi ban đầu chỉ nghĩ quen cho vui, thấy cả hai hấp dẫn nhau mà càng gắn bó.

Huy học ngành công nghệ thông tin để sau khi tốt nghiệp về làm cho công ty gia đình. Tôi dù học ngành ngân hàng, nhưng đến năm 3 đại học thì tôi lại bẻ theo ngành Marketing. Huy cũng chưa từng ý kiến chuyện tôi chuyển ngành. Anh còn nói tôi làm gì cũng được, anh nuôi tôi cũng không sao. Dù tôi chưa bao giờ có ý nghĩ để ai nuôi, nhưng phụ nữ mà, nghe thế cũng thấy ngọt cả lòng.

 

Trước khi ra trường tôi đã nhiều lần về nhà của Huy, còn thân quen với mẹ của người yêu. Mẹ của Huy khá dễ chịu với tôi, còn gọi tôi là “con dâu tương lai”. Huy còn kể mẹ Huy đã chuẩn bị sẵn của hồi môn cho con dâu. Tôi nghe rồi không kiềm được mà mơ tới cảnh về một nhà với người yêu.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi cật lực tìm kiếm việc làm, cuối cùng cũng vào làm vị trí Marketing của một công ty lớn. Tất nhiên khi đi làm rồi thì dù là ai cũng không giữ được dáng vẻ như đi học. Làm trong ngành này, tôi phải chăm chút ăn mặc hơn, cũng phải đi nhiều hơn trước. Những năm đầu đi làm có ai mà không phải vậy, có ai mà không phải trưởng thành?

Nhưng trong một lần về nhà Huy chơi, tôi đứng ngoài cửa mà nghe tiếng mẹ của Huy khó chịu:

“Vì nghĩ nó làm ngân hàng mẹ mới đồng ý, giờ lại đòi làm cái ngành se sua quần áo, đi ăn nhậu tối ngày thế kia à? Hồi trước thì còn thấy được giờ thì không hợp mắt mẹ nữa. Con liệu mà tính đi”.

Yêu nhau 5 năm tưởng sẽ có cái kết đẹp, tôi đau đớn khi bị chia tay chỉ vì một câu nói của mẹ anh - Ảnh 1
Tôi đã rất ấm ức và tổn thương vì những lời của mẹ Huy - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không nghĩ mẹ của người yêu lại nghĩ như thế về mình. Tôi làm ngành nghề tôi thích thì sao, tôi vẫn độc lập kiếm tiền, nỗ lực không ngừng. Tôi ăn mặc đẹp hơn thì sao, phụ nữ ăn mặc đẹp không phải là một phép lịch sự sao, huống hồ tôi không hề mặc đồ hở hang phản cảm. Tôi phải đi gặp khách hàng để mở mang mối quan hệ trong ngành thì sao? Đó là tính chất công việc, cũng không khác gì Huy phải thường xuyên dính lấy máy tính.

Tôi đã rất ấm ức và tổn thương vì những lời của mẹ Huy. Vì dù sao tôi vẫn có tình cảm quý mến với bà ấy, còn xem bà ấy là người mẹ chồng tương lai đáng quý. Nhưng tôi không hề nói gì với Huy, vì tôi không muốn anh khó xử, sao thì đó cũng là mẹ của anh.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất là anh vì câu nói đó của mẹ mà đòi chia tay với tôi. Anh nói rằng vì mẹ anh bị bệnh tim nên anh muốn cưới một người vợ khiến mẹ hài lòng nhất. Anh còn nói nếu tôi không chuyển ngành, vẫn là tôi như thời Đại học thì sẽ không có chuyện này.

Tôi nhìn những tin nhắn cuối cùng của anh mà nước mắt rơi, vừa đau vừa tức. 5 năm yêu nhau tôi lại nhận cái kết bi đát thế này sao? Tôi không cam tâm, vì tôi thấy mình không hề sai.

Không đôi co với người ngoài, vợ tinh tế chọn làm 3 việc này để giữ yên ấm gia đình

Không đôi co với người ngoài, vợ tinh tế chọn làm 3 việc này để giữ yên ấm gia đình

Trở về nhà, chị đã suy nghĩ cả một đêm. Rốt cuộc chị đã sai ở đâu? Mười lăm năm lấy nhau, hai vợ chồng có được một cửa hàng may mặc quần áo, chủ yếu là từ khách hàng mua sỉ. Ban đầu là nhờ tiền vốn và mối quan hệ của ba chị cho, sau đó cả hai vợ chồng cùng gầy dựng. Từ khi có con, chị nhường hết để chồng quản lý. Chị tin tưởng chồng như tin tưởng cha mẹ mình. Đến hôm nay thấy chồng phản bội, chị có cảm giác đã mất tất cả.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau cuộc hôn nhân đã kết thúc, tôi lại mang thai với chồng cũ và rơi vào tình thế khó xử

Sau cuộc hôn nhân đã kết thúc, tôi lại mang thai với chồng cũ và rơi vào tình thế khó xử

Tâm sự 51 phút trước
Thanh Hóa: Hai người đi xe máy bị hất văng sau cú tông ô tô khách

Thanh Hóa: Hai người đi xe máy bị hất văng sau cú tông ô tô khách

Đời sống 52 phút trước
Củng Lợi lần đầu phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes, tạo dấu ấn lịch sử điện ảnh Trung Quốc

Củng Lợi lần đầu phát biểu khai mạc Liên hoan phim Cannes, tạo dấu ấn lịch sử điện ảnh Trung Quốc

Sao Việt 1 giờ 0 phút trước
Bị mẹ chồng chê đủ điều trước mặt người thân, tôi vẫn im lặng cho đến khi chồng cất lời

Bị mẹ chồng chê đủ điều trước mặt người thân, tôi vẫn im lặng cho đến khi chồng cất lời

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Người phụ nữ lạ xin tóc của con trai giữa phố, tôi kinh ngạc khi biết lý do thật sự

Người phụ nữ lạ xin tóc của con trai giữa phố, tôi kinh ngạc khi biết lý do thật sự

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Tiêu Chiến gây chú ý khi đạt 3 giải diễn xuất trong thời gian ngắn nhưng không tránh tranh cãi

Tiêu Chiến gây chú ý khi đạt 3 giải diễn xuất trong thời gian ngắn nhưng không tránh tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Bạn bè ghen tỵ vì cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng chỉ tôi biết mình đang nuốt nước mắt

Bạn bè ghen tỵ vì cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng chỉ tôi biết mình đang nuốt nước mắt

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Tài khoản Weibo của Vương Hạc Đệ lao dốc lượt theo dõi, trái ngược hoàn toàn với sức hút của Thẩm Nguyệt

Tài khoản Weibo của Vương Hạc Đệ lao dốc lượt theo dõi, trái ngược hoàn toàn với sức hút của Thẩm Nguyệt

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Vợ hoàn hảo bị chồng bỏ rơi, nhưng 2 năm sau câu chuyện phía sau khiến cô nghẹn lòng

Vợ hoàn hảo bị chồng bỏ rơi, nhưng 2 năm sau câu chuyện phía sau khiến cô nghẹn lòng

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Những tưởng chỉ là xét nghiệm để cứu mẹ, ai ngờ lại hé lộ sự thật khiến cả nhà sụp đổ

Những tưởng chỉ là xét nghiệm để cứu mẹ, ai ngờ lại hé lộ sự thật khiến cả nhà sụp đổ

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 25/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 25/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Danh tính cặp vợ chồng bán hàng giả Gucci, Louis Vuitton, doanh thu hàng chục tỷ đồng

NÓNG: Danh tính cặp vợ chồng bán hàng giả Gucci, Louis Vuitton, doanh thu hàng chục tỷ đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/5/2026: Đồng loạt bật tăng, vàng SJC bán ra 162 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/5/2026: Đồng loạt bật tăng, vàng SJC bán ra 162 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một thay đổi nhỏ trong thai kỳ khiến đời sống hôn nhân của cặp đôi đảo lộn suốt 9 tháng 10 ngày

Một thay đổi nhỏ trong thai kỳ khiến đời sống hôn nhân của cặp đôi đảo lộn suốt 9 tháng 10 ngày

Sau cuộc hôn nhân đã kết thúc, tôi lại mang thai với chồng cũ và rơi vào tình thế khó xử

Sau cuộc hôn nhân đã kết thúc, tôi lại mang thai với chồng cũ và rơi vào tình thế khó xử

Bị mẹ chồng chê đủ điều trước mặt người thân, tôi vẫn im lặng cho đến khi chồng cất lời

Bị mẹ chồng chê đủ điều trước mặt người thân, tôi vẫn im lặng cho đến khi chồng cất lời

Người phụ nữ lạ xin tóc của con trai giữa phố, tôi kinh ngạc khi biết lý do thật sự

Người phụ nữ lạ xin tóc của con trai giữa phố, tôi kinh ngạc khi biết lý do thật sự

Bạn bè ghen tỵ vì cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng chỉ tôi biết mình đang nuốt nước mắt

Bạn bè ghen tỵ vì cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng chỉ tôi biết mình đang nuốt nước mắt

Vợ hoàn hảo bị chồng bỏ rơi, nhưng 2 năm sau câu chuyện phía sau khiến cô nghẹn lòng

Vợ hoàn hảo bị chồng bỏ rơi, nhưng 2 năm sau câu chuyện phía sau khiến cô nghẹn lòng