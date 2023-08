Chiếc túi siêu sang chảnh bé hơn hạt muối được bán với giá 1,5 tỷ đồng

Theo CNN đưa tin ngày 29/6 (giờ địa phương), một chiếc túi xách siêu nhỏ do công ty truyền thông và nghệ thuật (MSCHF) có trụ sở tại Mỹ sản xuất đã được bán với giá 63.750 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng) trên trang đấu giá trực tuyến Jupiter. Con số này cao gấp hơn bốn lần so với giá đấu giá là 15.000 đô la (khoảng 353 triệu đồng). Cùng với chiếc túi xách này, MSCHF còn kèm với kính hiển vi được trang bị màn hình kỹ thuật số.

Hình ảnh thật của chiếc túi (bên trái) và hình ảnh dưới kính hiển vi (bên phải) - Ảnh: MSCHF

Chiếc túi được tạo ra bằng cách trùng hợp ánh sáng bằng máy in 3D và có ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá cây. Chiếc túi xách này được lấy cảm hứng từ thiết kế của chiếc túi tote On the Go của Louis Vuitton. Trên thực tế, người dùng có thể quan sát logo chữ lồng Louis Vuitton được khắc trên túi xách siêu nhỏ qua kính hiển vi.