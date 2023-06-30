Chiếc túi siêu sang chảnh bé hơn hạt muối được bán với giá 1,5 tỷ đồng

Thế giới 30/06/2023 16:48

Một chiếc túi xách siêu nhỏ - bé hơn một hạt muối - đã được bán đấu giá với giá 63.750 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng). 

Theo CNN đưa tin ngày 29/6 (giờ địa phương), một chiếc túi xách siêu nhỏ do công ty truyền thông và nghệ thuật (MSCHF) có trụ sở tại Mỹ sản xuất đã được bán với giá 63.750 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng) trên trang đấu giá trực tuyến Jupiter. Con số này cao gấp hơn bốn lần so với giá đấu giá là 15.000 đô la (khoảng 353 triệu đồng). Cùng với chiếc túi xách này, MSCHF còn kèm với kính hiển vi được trang bị màn hình kỹ thuật số.

Kích thước của chiếc túi xách này là rộng 657 micromet, dài 222 micromet và cao 700 micromet. Nó có kích thước nhỏ hơn một hạt muối và đủ lớn để lọt qua lỗ kim.Nhiều phương tiện nói rằng chiếc túi quá nhỏ nên một số mẫu được gửi để xem xét đấu giá đã bị thất lạc.

Chiếc túi siêu sang chảnh bé hơn hạt muối được bán với giá 1,5 tỷ đồng - Ảnh 1
Hình ảnh thật của chiếc túi (bên trái) và hình ảnh dưới kính hiển vi (bên phải) - Ảnh: MSCHF

 

Chiếc túi được tạo ra bằng cách trùng hợp ánh sáng bằng máy in 3D và có ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá cây. Chiếc túi xách này được lấy cảm hứng từ thiết kế của chiếc túi tote On the Go của Louis Vuitton. Trên thực tế, người dùng có thể quan sát logo chữ lồng Louis Vuitton được khắc trên túi xách siêu nhỏ qua kính hiển vi.

MSCHF đã tạo ra chiếc túi này để châm biếm hiện tượng chỉ có logo thương hiệu được nhấn mạnh trong khi kích thước của chiếc túi ngày càng nhỏ và ít thực tế hơn. Nhiều chuyên gia lý giải rằng chiếc túi siêu nhỏ chính là "vị vua" cuối cùng của xu hướng này trong ngành thời trang. Tuy nhiên, được biết MSCHF không xin phép Louis Vuitton để sử dụng logo trên túi. Về vấn đề này, giám đốc sáng tạo của MSCHF nói với tờ New York Times hồi đầu tháng 6 rằng công ty đã không xin phép thương hiệu để sử dụng nó, vị giám đốc này nói rằng: "Chúng tôi ủng hộ trường phái xin tha thứ, không xin phép". 

MSCHF là công ty truyền thông và nghệ thuật có trụ sở tại Mỹ, được thành lập vào năm 2016. Hãng này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ những thiết kế độc lạ của mình. Vào năm 2021, MSCHF đã giới thiệu "Giày Satan", sử dụng máu của người thật tiêm vào giày thể thao Nike, dẫn đến kiện tụng với hãng Nike. Được biết tranh chấp cuối cùng đã được giải quyết bên ngoài tòa án. 

 

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Từ khóa:   túi xách Louis Vuitton MSCHF

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