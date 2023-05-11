Đấu giá bộ trang sức kim cương quý giá của Công nương Diana

Thế giới 11/05/2023 15:03

Buổi đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 27/6 tới đây tại khách sạn Pierre ở New York, Mỹ.

Theo tờ New York Times đưa tin ngày 10/5 (giờ địa phương), Mark Ginsburg, một nhà phát triển bất động sản người Ukraine, đang đưa bộ trang sức của Diana ra đấu giá. Bộ trang sức bao gồm một chiếc vòng cổ làm từ 178 viên kim cương 51 carat, 5 viên ngọc trai South Sea 12mm và đôi bông tai đặt làm riêng. Buổi đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 tại khách sạn Pierre ở New York, Mỹ.

Đấu giá bộ trang sức kim cương quý giá của Công nương Diana - Ảnh 1
Chiếc vòng cổ mà Công nương Diana đeo trong lần cuối cùng xuất hiện trước công chúng là một trong những món đồ sẽ được bán đấu giá - Ảnh: Trang chủ Guernsey

Đặc biệt, chiếc vòng cổ đã thu hút sự chú ý của công chúng khi nó được đeo tại buổi biểu diễn ballet "Hồ thiên nga" tại Luân Đôn vào ngày 3/6/1997, lần cuối cùng Công Nương Diana xuất hiện trước công chúng. Chiếc vòng cổ được cho là một món quà từ Dodi Al Fayed, người mà Diana hẹn hò sau khi ly hôn với Thái tử Charles vào năm 1996. Đôi hoa tai được bán đấu giá cùng chiếc vòng cổ chưa bao giờ được Công nương đeo. Đó là vì Diana qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi với Dodi Al Fayed vào tháng 8/1997, trước khi đôi bông tai phù hợp với thiết kế vòng cổ được tạo ra.

Đấu giá bộ trang sức kim cương quý giá của Công nương Diana - Ảnh 2
Bộ trang sức của Công nương Diana sẽ được bán đấu giá vào ngày 27/6 - Trang chủ Guernsey

Ginsburg giải thích rằng lý do bán bộ trang sức cho cuộc đấu giá lần này là vì những khó khăn tài chính do cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Đồng thời, ông tuyên bố sẽ quyên góp một phần số tiền thu được cho dự án tái thiết. Ginsburg cho biết, “Thực tế, chiếc vòng cổ này luôn thuộc về Công nương Diana" và “việc tặng một phần tiền bán hàng là một phép lịch sự đối với Công nương. Tôi không thể nói thay cho Công nương, nhưng nhìn lại quá khứ của cô ấy, tôi chắc rằng cô ấy cũng nghĩ như vậy."

Alan Ettinger, Giám đốc điều hành của Guernsey, người phụ trách cuộc đấu giá lần này, dự kiến ​​mức giá chiến thắng dự kiến ​​nằm trong khoảng từ 5 triệu đô la (khoảng 117,5 tỷ đồng) đến 15 triệu đô la (khoảng 352 tỷ đồng).

 

 

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