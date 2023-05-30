Đấu giá cây bút chì của Hitler, nhà độc tài khét tiếng nhất lịch sử nhân loại

Thế giới 30/05/2023 13:58

Cây bút chì được cho là do Eva Braun, người tình của Hitler, tặng cho Hitler vào ngày sinh nhật thứ 52 của ông. Giá trúng thầu ước tính có thể lên đến hơn 2,3 tỷ đồng.

Theo Tờ The Guardian của Anh đưa tin ngày 29/5 (giờ địa phương), cây bút chì của nhà độc tài Hitler sẽ được bán đấu giá tại Bloomfield ở Belfast, Bắc Ireland (Anh) vào tháng 6 tới. 

Cây bút chì được cho là do Eva Braun, người tình của Hitler, tặng cho Hitler vào ngày sinh nhật thứ 52 của ông vào ngày 20/4/1941.       

Đấu giá cây bút chì của Hitler, nhà độc tài khét tiếng nhất lịch sử nhân loại - Ảnh 1
Cây bút chì của Hitler sắp được bán đấu giá tại Anh - Ảnh: Bloomfield Auction

Theo một bức ảnh do nhà đấu giá Bloomfield Auction công bố, cây bút chì dài 8,5 cm có bề mặt ngoài mạ bạc và chữ "AH" (chữ viết tắt của tên Adolf Hitler) được viết ở đầu bút. "Ngày 20 tháng 4 năm 1941" và tên "Eva" bằng tiếng Đức cũng được khắc ở bên cạnh. Giá trúng thầu ước tính được nhà đấu giá công bố là từ 50.000 đến 80.000 bảng Anh (khoảng 1.5 tỷ đến 2,3 tỷ đồng).   

Đấu giá cây bút chì của Hitler, nhà độc tài khét tiếng nhất lịch sử nhân loại - Ảnh 2
Giá trúng thầu ước tính có thể lên đến hơn 2,3 tỷ đồng - Ảnh: Bloomfield Auction

Eva Braun gặp Hitler lần đầu tiên tại München khi mới 17 tuổi, lúc đó bà đang là phụ tá cũng như người mẫu cho một nhiếp ảnh gia riêng của Hitler. Eva Braun kết hôn với Hitler với nghi lễ đơn giản trong một hầm ngầm ở Berlin một ngày trước khi cả hai cùng nhau tự sát vào ngày 30/4/1945, trong bối cảnh Đức quốc xã sắp sụp đổ. 

Đấu giá cây bút chì của Hitler, nhà độc tài khét tiếng nhất lịch sử nhân loại - Ảnh 3
Hình ảnh Adolf Hitler vào năm 1938 - Ảnh: Wikipedia

Nhiều thông tin cho rằng hai người đã duy trì mối quan hệ lãng mạn từ đầu đến giữa những năm 1930. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người được biết đến muộn màng bởi Hitler giấu kỹ đời sống riêng tư để duy trì hình ảnh anh hùng.

Ông Karl Bennett, giám đốc của Bloomfield Auction, cho biết: “Chiếc bút chì này giúp chúng tôi khám phá ra một phần lịch sử bị che giấu, mang đến cái nhìn độc đáo về các mối quan hệ cá nhân của Hitler, điều mà ông ta đã cẩn thận giấu kín trước công chúng". 

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Buổi đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 27/6 tới đây tại khách sạn Pierre ở New York, Mỹ.

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