Khiếp đảm với những loài động vật xấu xí nhất quả đất: Từ ếch ‘địa ngục’ đến khỉ ‘phù thủy’ và chuột ‘bất tử’

Rất nhiều loài động vật trong thế giới tự nhiên này mà con người chưa bao giờ gặp bởi thiên nhiên là kỳ bí. Trong các loài động vật đã được tìm thấy, đây là top những loài động vật xấu xí nhất quả đất.

Vậy nên, chúng ta chỉ được nhìn thấy loài cá này khi xác của chúng bị trôi dạt lên bờ, nơi mà khiến ngoại hình của chúng chảy xệ ra giống như đang vô cùng muộn phiền.

Blobfish là một loài cá sống dưới biển với độ sâu khoảng 600 - 1.200m. Ở độ sâu ấy, cá Blob phải chịu đựng một mức áp suất khổng lồ, thế nên cơ thể cũng phải tiến hóa để thích nghi. Xương của chúng sẽ mềm hơn, đàn hồi tốt hơn, thịt thì mềm và dẻo để không bị áp suất đè nát.

2. Khỉ Aye-aye

Khỉ Aye-aye là loài linh trưởng đang được xếp vào nhóm nguy cấp. Khỉ Aye-aye có những đặc điểm dị thường đến mức kinh dị như đôi mắt to thường xuyên mở, đôi tai to lớn, ngón tay dài và gầy như phù thủy nhưng lại giúp chúng dễ dàng kiếm ăn bằng cách cạy côn trùng từ thân cây.

Khỉ Aye-aye tuy có vẻ ngoài xấu xí nhưng lại là loài động vật hiền lành và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng - Ảnh: Internet

Sống tại Madagascar, loài khỉ này đã đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng khi nạn phá rừng ngày càng nhiều và bị người dân địa phương xem là điềm xui mỗi khi đi rừng. Nếu không được bảo vệ, ngày loài khỉ Aye Aye chỉ còn xuất hiện trong sách vở sẽ không còn xa.

3. Khỉ mũi vòi

Khỉ mũi vòi là đặc hữu của quần đảo Borneo thuộc Indonesia với ngoại hình to lớn lên đến 35 kg và chiếc mũi dài tận 18cm. Khỉ vòi đặc biệt ở chỗ sở hữu bản năng nhai lại thức ăn như một số loài móng guốc.

Chiếc mũi dài của khỉ vòi đực là niềm kiêu hãnh cũng như công cụ thu hút bạn tình hiệu quả - Ảnh: Internet

Ngày nay, số lượng khỉ vòi đã bị sụt giảm ở mức báo động. Chúng gặp bất trắc trong quá trình sinh trưởng khi vô tình trở thành thức ăn cho các loài động vật như cá sấu, đại bàng và trăn. Ngoài ra, chúng còn bị săn bắn bởi con người. Hiện nay, khỉ vòi được xếp vào danh mục động vật nguy cấp trong sách đỏ.

4. Ếch tím

Người dân vùng tây Ấn Độ cho rằng, loài ếch màu tím đến từ địa ngục, bởi chúng trốn dưới lòng đất sâu tới 4 mét. Còn theo các nhà khoa học, chúng đã tồn tại từ hàng triệu năm về trước nhưng vì tập tính đào hang sâu dưới mặt đất nên chúng vẫn là điều bí ẩn đối với giới khoa học.

Do sống trong lòng đất quanh năm, chúng bị nhiều người cho là loài ếch địa ngục - Ảnh: Internet

Ếch tím có một cơ thể phình to với lớp da nhẵn bóng, cái đầu nhỏ tí hon nhưng lại thuận lợi kiếm ăn bằng chiếc lưỡi dài đặc trưng của mình. Loài ếch này dành phần lớn thời gian trong năm dưới lòng đất. Chúng chỉ ngoi lên mặt đất khoảng hai tuần trong năm vào mùa mưa với mục đích giao phối.

5. Chuột dũi trụi lông

Chuột dũi trụi lông là một trong những loài động vật có vú kỳ lạ nhất trên hành tinh này. Với vẻ ngoài kỳ lạ cùng những đặc tính khác thường, chúng luôn khiến các nhà sinh vật học thích thú.

Với vẻ ngoài kỳ dị, chuột dũi trụi lông còn được biết đến là 'loài động vật bất tử' - Ảnh: Internet

Ngoài ngoại hình xấu xí với đôi chân mỏng và ngắn với đôi mắt rất nhỏ và hai chiếc răng cửa nhô ra ngoài, chúng còn có những đặc điểm khó giải thích như không bao giờ bị ung thư, "quang hợp" như cây cỏ, sống bầy đàn với 1 con chúa như loài ong,... Trên lý thuyết, chúng gần như bất tử.

6. Cá vàng mắt lồi (cá vàng hướng thiên)

Xuất xứ từ Trung Quốc và Triều Tiên, cá vàng mắt lồi hay còn gọi là cá vàng hướng thiên được biết đến bởi đôi mắt đặc trưng của chúng. Đôi mắt mỏng manh của chúng lồi lên trên hộp sọ, mang lại cho chúng một vẻ ngoài xấu xí.

Đôi mắt lồi của loài cá này khiến chúng khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn - Ảnh: Internet

Cá vàng hướng thiên khi mới sinh ra chúng khá dễ thương nhưng rồi lại trở nên xấu xí khi trưởng thành. Tuy nhiên, vì là cá cảnh, nếu được nuôi trong điều kiện lý tưởng, tuổi thọ trung bình của chúng có thể lên đến 10 - 15 năm.

7. Lợn bướu (lợn Warthog)

Lợn bướu là một loài lợn hoang thuộc họ lợn, chúng thường sinh sống ở thảo nguyên, xavan, rừng thưa ở châu Phi hạ Sahara. Loài động vật này có ngoại hình xấu xí, cao trung bình khoảng 60-80cm, nặng khoảng 50 kg với đặc trưng là cặp răng nanh dài và sắc, uốn cong.

Lợn bướu hiện đối mặt với tình trạng suy giảm số lượng lớn khi trở thành thức ăn của nhiều loài săn mồi - Ảnh: Internet

Thức ăn của chúng đa dạng từ rau, củ quả cho đến côn trùng, nấm... Nếu vô tình gặp xác động vật còn xót lại, lợn bướu cũng sẵn sàng đánh chén cho bằng hết. Những năm gần đây, do khí hậu khắc nghiệt, lượng thức ăn giảm xuống, nhiều loài động vật như sư tử, cá sấu,... thường nhắm vào lợn bướu để săn dẫn đến lượng lớn loài này không thể sống qua năm đầu tiên sau khi chào đời.

8. Chuột chũi mũi sao

Chuột chũi mũi sao do sống trong môi trường thiếu sáng nên cơ quan thị giác bị tiêu biến - Ảnh: Internet

Vì sở hữu phần mũi kỳ dị, nhiều người cho rằng chúng là loài vật lai giữa chuột và bạch tuộc. Tuy nhiên, các "xúc tu" này lại có vai trò quan trọng đối với chuột chũi mũi sao vì đây là các thụ thể cảm giác cực kỳ nhạy cảm, giúp chúng di chuyển xung quanh vì chúng không thể thấy được do môi trường sống tối tăm và ẩm thấp.

Chúng chủ yếu ăn các động vật không xương sống nhỏ, ấu trùng côn trùng và giun đất.

9. Cá dơi môi đỏ

Cá dơi môi đỏ sinh sống ở các vùng biển nhiệt đới, trong đó nhiều nhất ở đảo Galapagos, Ecuador. Chúng sở hữu đôi môi đỏ như thiếu nữ nhưng cũng chính đặc điểm này khiến chúng trở nên "xấu đau xấu đớn".

Cá dơi môi đỏ tuy là cá nhưng lại... đi bộ bằng vây dưới đáy biển - Ảnh: Internet

Tuy là cá nhưng loài này lại không biết bơi, chúng di chuyển bằng các vây ức dưới đáy biển. Thức ăn của chúng là những con cá, tôm, giáp xác.

10. Kền kền Thổ Nhĩ Kỳ (Cathartes aura)

Trên đầu của những con chim kền kền này chỉ có vài sợi lông đen dựng đứng. Một chiếc mỏ lớn càng khiến cho chúng xấu xí và kỳ lạ.

Kền kền được xem là loài xấu nhất trong họ nhà chim cũng không phải là không có căn cứ - Ảnh: Internet

Kền kền Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống tại các vùng rừng cận nhiệt đới, rừng cây bụi, đồng cỏ và sa mạc và hầu như chỉ ăn xác chết.