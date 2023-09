Hành động của bé trai với bạn gái bên cạnh trong giờ ngủ trưa khiến cô giáo kinh ngạc, phải lấy điện thoại chụp ảnh gấp

Bức ảnh gây bão mạng xã hội và khiến nhiều người thích thú. Ai nấy đều cho rằng khi lớn lên nhất định bé trai sẽ trở thành người đàn ông ga lăng, ấm áp.

Ngày này, nhiều phụ huynh chú trọng dạy con trai ga lăng ngay từ khi còn nhỏ. Điều này giúp đứa trẻ khi lớn lên trở thành người đàn ông thực thụ, luôn tôn trọng và bảo vệ phái yếu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp lại giờ ngủ trưa của một trường mẫu giáo ở Trung Quốc. Trong lúc các bạn đang say giấc thì một bé trai bất ngờ tỉnh dậy. Sau khi nhìn ngó xung quanh, bé trai phát hiện bạn nữ bên cạnh mình đã vô tình đạp chăn ra trong lúc ngủ say. Có lẽ do sợ bạn bị cảm lạnh, bé trai kéo chăn đắp lên người bạn thật nhẹ nhàng, cẩn thận.

Hành động của "soái ca nhí" khiến cô giáo vô cùng thích thú, quyết định chụp ảnh lại gửi cho phụ huynh. Mẹ của bé trai cảm thấy rất tự hào khi nuôi dưỡng con trở nên ấm áp, chu đáo như vậy.

Bé trai đắp chăn cho bạn nữ vì sợ bạn bị cảm lạnh - Ảnh: Kknews

Sau khi đắp chăn còn cẩn thận xem chân tay của bạn có được che kín chưa - Ảnh: Kknews

Bức ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận từ phụ huynh khác. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi hành động của cậu bé, một số bình luận cho rằng nhà trường nên cho bé trai và bé gái ngủ riêng để giáo dục giới tính thuận lợi hơn.

"Bức ảnh này làm tui nhớ thằng con ở nhà quá đi mất. Tui thường dặn nó là đi ngủ phải đắp chăn, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Hôm đó tui ngủ cũng đá chăn xuống giường. Thằng bé thấy vậy liền lấy chăn đắp lên người tui, còn vỗ nhè nhẹ vào người như ru ngủ nữa. Tui giả bộ ngủ không biết gì hết, đáng yêu hết sức luôn", dân mạng A. bình luận.

"Nhóc này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành người đàn ông ấm áp, luôn yêu thương và bảo vệ phụ nữ. Bình thường bố mẹ em đã giáo dục em rất tốt. Tuy nhiên trường học vẫn nên cho nam, nữ ngủ riêng, như vậy sẽ giáo dục giới tính tốt hơn", dân mạng B. chia sẻ.

