Cô giáo gửi clip con gái ngủ trưa ở trường mầm non, mẹ xem xong cảm động rơi nước mắt

Thế giới 06/01/2020 11:49

Câu chuyện hài hước về bé gái ngủ trưa ở trường mẫu giáo thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cha mẹ thường rất lo lắng khi con bắt đầu đi học mẫu giáo. Không biết ở trường con có hòa đồng với các bạn không, ăn có ngon miệng không, có ngoan ngoãn nghe lời thầy cô không... 

Bên cạnh đó, trẻ cũng có nhiều thay đổi về tâm sinh lý khi phải sinh hoạt trong môi trường khác hẳn ở nhà. Lúc này, cha mẹ hãy tâm sự, an ủi con nhiều hơn để trẻ quen dần với quy củ, nề nếp ở lớp.

Mới đây, một bà mẹ trẻ ở Trung Quốc đăng tải câu chuyện hài hước về con gái nhỏ khi ngủ trưa ở lớp mẫu giáo khiến cư dân mạng thích thú. Cô bé này từ nhỏ đều ngủ cùng bố mẹ, đến khi đi học mẫu giáo phải nằm giường riêng khiến bé gái cảm thấy hụt hẫng.

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Hành động kỳ lạ của bé gái khi ngủ trưa khiến cô giáo ngạc nhiên - Ảnh: Sina

Một ngày nọ, cô giáo phát hiện hành động kỳ lạ của bé gái khi ngủ trưa liền quay clip lại và gửi cho người mẹ. Theo đó, bé gái dùng tay vỗ nhè nhẹ vào hông, giống như động tác ru ngủ vậy. 

Hóa ra lúc ở nhà, mỗi tối bé gái đều được mẹ kể chuyện cổ tích và ru ngủ vô cùng ấm áp. Khi đi học, bé gái có chút sợ hãi, lạc lõng nên đành tự an ủi chính mình cho dễ ngủ hơn.

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Bé gái tự vỗ về, an ủi để dễ ngủ hơn - Ảnh: Sina

Người mẹ xem xong đoạn clip vừa buồn cười vừa cảm động. Quả thật việc đi học mẫu giáo khiến con gái trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn dáng vẻ nhõng nhẽo nữa, cô bé đã biết tự chăm sóc bản thân, tránh làm phiền đến bạn bè xung quanh.

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được nhiều luận từ cộng đồng mạng: "Dễ thương hết sức luôn á"; "Giống con tui ghê, đi mẫu giáo được vài tuần thấy khác hẳn luôn"; "Đáng yêu quá"... 

Hình ảnh em bé vừa ngủ vừa 'tập yoga' khiến dân mạng không thể nhịn cười

Hình ảnh em bé vừa ngủ vừa 'tập yoga' khiến dân mạng không thể nhịn cười

Người mẹ đăng ảnh dáng ngủ hài hước của con gây bão mạng và nhận được lượng tương tác cực khủng.

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