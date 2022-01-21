Mọi chuyện bắt đầu khi những người lái xe ô tô phát hiện một người phụ nữ trông có vẻ kỳ quái đang ngồi quay lưng dọc theo đường cao tốc đi qua biên giới Birmingham-Worceister, vương quốc Anh.
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Câu chuyện về những hồn ma ám ảnh trên từng con đường cao tốc vắng vẻ khá phổ biến cũng như gây tò mò và đáng sợ. Trong khi một số người cho rằng họ đã thực sự nhìn thấy ma, một số lại cho rằng đó chỉ là ảo giác. Tuy nhiên, một “ma nữ” đặc biệt có thể được nhìn thấy thường xuyên trên đường cao tốc ở Anh lại có một câu chuyện khác thực sự gây lạnh sống lưng mà các cánh tài xế truyền tai nhau. Đừng lo lắng, câu chuyện không khiến bạn phải ngủ mà cần bật đèn, bởi vì sau khi biết câu chuyện thực tế đằng sau ma nữ 'Betty Bypass', bạn có thể thấy mình đang phải đối mặt.
Mọi chuyện bắt đầu khi những người lái xe ô tô phát hiện một người phụ nữ trông có vẻ kỳ quái đang ngồi quay lưng dọc theo đường cao tốc đi qua biên giới Birmingham-Worceister. Một chiếc xe đẩy cũng được nhìn thấy bên cạnh người phụ nữ. Kịch bản đầy ám ảnh đã khiến nhiều người đi xe máy qua đường cao tốc rùng rợn đến hết hồn. Đến nỗi “ma nữ” nhanh chóng trở thành huyền thoại của địa phương.
Nhưng trước sự tò mò của tất cả những người đam mê những bí ẩn kỳ bí, câu chuyện huyền thoại đằng sau người phụ nữ ma thực chất đều là một trò đùa!
Theo báo cáo của tờ The Mirror, một anh chồng tên Nick là một chủ xe tải bán sandwich đã mua con ma-nơ-canh tên “Betty” từ cửa hàng từ thiện PDSA ở đường Rubery High Street để anh ta có thể tạo dáng cho cô ấy ở các vị trí khác nhau với một chiếc xe đẩy bên cạnh xe bán thức ăn. Tuy nhiên, 10 năm sau, người ta vẫn có thể nhìn thấy Betty đang ngồi gần xe bánh mì kẹp của Nick một cách kỳ lạ.
Nick nói với tờ The Mirror rằng trò chơi khăm đã đi xa đến mức các Viên chức Hội đồng đã đến để hỗ trợ cho người phụ nữ cô đơn và “đứa con trong xe nôi” của cô ấy. "Một số nghĩ rằng cô ấy là người thật, nhiều người đã chụp ảnh của họ với cô ấy. Còn có những người khác lo lắng cô ấy có thể trở thành người vô gia cư và muốn giúp đỡ cô ấy", Nick nói thêm.
Đây có lẽ là một trò đùa khá đáng sợ. Bạn có nghĩ vậy không?
(Theo Indiatoday)