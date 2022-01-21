Được biết đến với cái tên 'Betty Bypass', người phụ nữ bí ẩn khiến những người lái xe rùng mình kinh dị.

Câu chuyện về những hồn ma ám ảnh trên từng con đường cao tốc vắng vẻ khá phổ biến cũng như gây tò mò và đáng sợ. Trong khi một số người cho rằng họ đã thực sự nhìn thấy ma, một số lại cho rằng đó chỉ là ảo giác. Tuy nhiên, một “ma nữ” đặc biệt có thể được nhìn thấy thường xuyên trên đường cao tốc ở Anh lại có một câu chuyện khác thực sự gây lạnh sống lưng mà các cánh tài xế truyền tai nhau. Đừng lo lắng, câu chuyện không khiến bạn phải ngủ mà cần bật đèn, bởi vì sau khi biết câu chuyện thực tế đằng sau ma nữ 'Betty Bypass', bạn có thể thấy mình đang phải đối mặt.

Mọi chuyện bắt đầu khi những người lái xe ô tô phát hiện một người phụ nữ trông có vẻ kỳ quái đang ngồi quay lưng dọc theo đường cao tốc đi qua biên giới Birmingham-Worceister. Một chiếc xe đẩy cũng được nhìn thấy bên cạnh người phụ nữ. Kịch bản đầy ám ảnh đã khiến nhiều người đi xe máy qua đường cao tốc rùng rợn đến hết hồn. Đến nỗi “ma nữ” nhanh chóng trở thành huyền thoại của địa phương.