Sau 35 kỳ quay liên tiếp không có người trúng giải độc đắc, Powerball cuối cùng đã tìm ra một người chơi may mắn ở California có dãy số khớp cả 6 số và giành được số tiền thưởng lên đến 1,76 tỷ USD (khoảng 43 ngàn tỷ đồng) vào tối ngày 11/10 (giờ địa phương).

Sau kết quả quay số hôm thứ Tư ngày 11/10 (giờ địa phương), California đã tìm ra người chiến thắng giải độc đắc Powerball trị giá 1,76 tỷ USD (khoảng 43 ngàn tỷ đồng), mức giải Powerball cao thứ 2 từ trước tới nay, sau 35 kỳ quay liên tiếp không có người trúng giải.

Dãy số trúng thưởng là 22, 24, 40, 52, 64 và Powerball màu đỏ là 10.

Tấm vé sổ xố thay đổi cuộc đời này đã được bán tại Midway Market & Liquors ở Frazier Park, California, cách Los Angeles 75 dặm về phía bắc.

Sau 35 kỳ quay liên tiếp không có người trúng giải độc đắc, Powerball cuối cùng đã tìm ra một người chơi may mắn ở California có dãy số khớp cả 6 số và giành được số tiền thưởng lên đến 1,76 tỷ USD (khoảng 43 ngàn tỷ đồng) vào tối ngày 11/10 (giờ địa phương) - Ảnh: AP

Người trúng giải độc đắc có thể nhận được thưởng ước tính trị giá 1,76 tỷ USD (khoảng 43 ngàn tỷ đồng) trong 30 lần thanh toán tăng dần trong 29 năm hoặc nhận ngay giải thưởng tiền mặt trị giá 774,1 triệu USD (khoảng 18,91 ngàn tỷ đồng).

Tỷ lệ người trúng thưởng khi đoán đủ 6 số Powerball trùng với kết quả rất nhỏ chỉ 1/292.201.338 triệu.

Kỷ lục giải độc đắc Powerball lớn nhất trong lịch sử xổ số Mỹ là 2,04 tỷ USD (khoảng 49.745 ngàn tỷ đồng) dành cho 1 người chơi cũng đến từ bang California hồi tháng 11/2022.

Xổ số Powerball: Người chơi chọn 5 số trong một dãy từ 1 đến 69. Số thứ 6, gọi là Powerball, được chọn trong một dãy khác, từ 1 đến 26. Người chơi có 6 con số trùng với kết quả sẽ chiến thắng giải độc đắc. Giải thưởng được chia đều nếu có nhiều người trúng.

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