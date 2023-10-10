Được bác sĩ công bố đã tử vong, cha mẹ kinh hoàng nghe tiếng con khóc khi đang chuẩn bị hỏa thiêu

Thế giới 10/10/2023 15:51

Nhiều người dân đã đến trước cổng bệnh viện để biểu tình nhằm phản đối sự quản lý yếu kém của nhân viên trong việc tuyên bố đứa trẻ đã tử vong hay chưa.

Theo thông tin từ China Press, một phụ nữ ở Ấn Độ đang mang thai 6 tháng, cùng chồng đến một bệnh viện tư ở bang Assam để điều trị, nhưng bác sĩ cho biết người  mẹ gặp biến chứng gây khó khăn trong quá trình sinh, chỉ có thể cứu một trong hai người, vợ hoặc em bé.

Mặc dù đã thực hiện ca mổ sinh, nhưng bác sĩ cho biết em bé đã chết non.

Rạtan Das, 29 tuổi, cùng với vợ mình, sau khi nhận được thi thể em bé và giấy chứng tử sáng hôm sau, họ đã đến nghĩa trang chuẩn bị hỏa táng hòm chứa thi thể.

Tuy nhiên, không ngờ khi chuẩn bị hỏa thiêu, họ nghe thấy em bé đang khóc và chỉ sau đó họ mới nhận ra rằng em bé vẫn còn dấu hiệu sống.

Được bác sĩ công bố đã tử vong, cha mẹ kinh hoàng nghe tiếng con khóc khi đang chuẩn bị hỏa thiêu - Ảnh 1
Em bé may mắn thoát chết sau khi được bố mẹ phát hiện. Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng họ nhanh chóng đưa em bé đến bệnh viện để điều trị. Cặp vợ chồng tức giận cho rằng bệnh viện quản lý yếu kém và khởi kiện.

Sau vụ việc, nhiều người dân đã biểu tình bên ngoài bệnh viện. Cư dân Sujit Das Chowdhury cho biết bệnh viện đã giữ đứa bé trong hộp như rác hơn 8 tiếng đồng hồ mà không hề kiểm tra. Cậu bé vẫn còn thở và nhịp tim, đồng thời phản đối việc quản lý yếu kém. .

Tuy nhiên, bệnh viện cũng ra tuyên bố bác bỏ và cho rằng họ đã quan sát cháu bé suốt 8 tiếng đồng hồ trước khi tuyên bố cháu đã tử vong, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.

“Sau khi thực hiện các thủ tục cần thiết, chúng tôi thông báo em bé đã chết và sau đó trao nó cho gia đình. Chúng tôi không có bất kỳ hành động sai lầm nào”, phía bệnh viện cho hay.

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