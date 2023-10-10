Anh rể cưỡng hiếp em vợ đang say rượu, kẻ đồng lõa là người không ai ngờ tới

Thế giới 10/10/2023 10:33

Khi không thể chịu đựng được nữa, nạn nhân đã về nhà kể với mẹ về việc mình bị cưỡng hiếp và sau đó cả hai đã tố cáo lên cảnh sát.

Theo hồ sơ vụ án, Xiaojie khai rằng cô là người uống rượu xong dễ ngủ. Ngày đó trong nhà nghỉ, anh rể pha cho cô một ly. Sau đó, cô đã ngủ trên giường

Không ngờ, anh rể lại quấy rối cô vào giữa đêm, nhưng vẫn không thể kéo quần áo của cô xuống. “Anh ấy thì thầm với chị tôi ‘Hãy giúp tôi’ và cuối cùng cả hai đã cởi đồ của tôi xuống”, Xiaojie nói

Sau đó, anh rể đã cưỡng hiếp cô. Cô còn nghe thấy âm thanh nước rơi từ phòng tắm, có lẽ là chị họ đi tắm. Khi đó, cô chỉ muốn ngủ, chưa vào giấc ngủ sâu, vì vậy cô tỉnh táo và biết họ đang làm gì.

Xiaojie cũng cho biết, lúc đó cô rất sợ, nhưng lo lắng rằng nếu mình phản kháng thì anh rể và chị gái sẽ hợp tác, và cô không biết liệu có thể rời khỏi phòng này hay không. Vì vậy, cô không dám chống trả hoặc phản ứng, giả vờ vẫn đang ngủ.

Anh rể cưỡng hiếp em vợ đang say rượu, kẻ đồng lõa là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Anh rể cưỡng hiếp em vợ nhờ sự giúp đỡ của chị gái. Ảnh: China Press

“Sau khi quan hệ kết thúc, anh rể và chị gái đã giúp tôi mặc đồ trở lại, tôi giả vờ ngủ cho đến sáng hôm sau. Sau khi trả phòng vào buổi trưa, cả 3 người đi ăn trưa. Trong lúc ăn, anh rể và chị gái hỏi tôi có nhớ gì về sự việc tối hôm trước không, tôi nói 'Tôi không nhớ gì cả', 'Tôi đã ngủ'. Sau khi về nhà, tôi cũng không nói với bố mẹ về việc bị xâm hại”, Xiaojie cho biết.

Nhưng vào ngày làm việc tiếp theo, Xiaojie bất ngờ mất kiểm soát cảm xúc, bật khóc nức nở trước cấp trên, kể về việc chị gái giúp cô cởi đồ để anh rể xâm hại.

Cấp trên ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra tổn thương và lấy mẫu. Xiaojie nói với tòa án rằng cô thực sự rất sợ bố mẹ biết chuyện này, nhưng khi cấp trên đi cùng về nhà, cô kể cho mẹ nghe về sự việc.

 “Mẹ đã gọi điện thoại cho chị gái, hỏi tại sao cô ấy có thể làm điều đó với tôi. Ban đầu, mẹ tôi không tán thành, khuyên không nên tố cáo. Tôi cũng lo lắng rằng sau khi tố cáo, mối quan hệ chị em sẽ bị phá vỡ, gia đình sẽ xảy ra xung đột, vì vậy tôi không muốn tố cáo, nhưng sau đó mẹ tôi cũng ủng hộ tôi, tôi mới tố cáo”, nạn nhân nói thêm.

Đối với cáo buộc của Xiaojie, vợ chồng chị gái lần lượt phản bác: “Vợ tôi thường mặc váy, Xiaojie thường mặc quần, nhưng hai người họ đã đổi quần áo vào đêm đó và tôi say rượu, nhầm lẫn rằng Xiaojie mặc váy là vợ tôi”.

Người đàn ông còn cho rằng, khi cởi đồ của Xiaojie, cô còn vồ lấy cổ ông và phản ứng tích cực. Trong khi bị xâm hại, Xiaojie còn ôm cổ ông, do đó ông nghĩ rằng đó là vợ. Ông thậm chí còn nói rằng Xiaojie đã yêu cầu ông chạm vào vòng 1 trước đó.

Còn người chị gái nói rằng: “Lúc đó tôi đang nói chuyện với em gái Xiaojie và nói về việc vòng một của tôi lớn lên như thế nào, tôi nói là chồng tôi đã giúp tôi mát-xa. Xiaojie muốn chồng tôi giúp cô ấy mát-xa, nhưng chồng tôi và tôi đều nghĩ điều đó không tốt, nhưng Xiaojie nói 'không sao' và cởi áo, chồng tôi chỉ mát-xa một chút. Sau đó, vì tôi cảm thấy không thoải mái sau khi uống rượu, tôi đã đi vệ sinh và tắm, không rõ tình hình trên giường lúc đó”.

Dựa trên bằng chứng liên quan, tòa án đã tuyên phạt người đàn ông 3 năm 10 tháng tù. Về phía người chị gái còn hai con trai nhỏ phải chăm sóc và ảnh hưởng của vụ án đến mối quan hệ gia đình, cô bị kết án 2 năm 10 tháng tù và 3 năm tù treo.

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