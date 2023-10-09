Thử thách tìm 3 người phụ nữ trong 9 giây: Nếu làm được bạn trở thành thiên tài trong tìm kiếm những ảo ảnh

Để tìm ra 3 người phụ nữ trong bức ảnh, bạn cần phải có một đôi mắt tinh tường và bộ óc nhạy bén nhằm tìm ra vị trí chính xác nhất của vật thể.

Ảo ảnh quang học là những hình ảnh đánh lừa tâm trí chúng ta, khiến chúng ta diễn giải mọi thứ theo cách khác với bản chất thực sự của chúng.

Về cơ bản, ảo ảnh quang học xảy ra khi thông tin mà não chúng ta nhận được từ mắt buộc chúng ta phải nhận thức điều gì đó khác với thực tế khách quan.

Hiện tượng hấp dẫn này được thực hiện thông qua một quá trình được gọi là “filling-in” (tạm dịch: điền vào), trong đó não chọn các thành phần cụ thể của thông tin hình ảnh mà nó nhận được từ mắt để nhấn mạnh.

Nhiều lớp của một hình ảnh có thể được trình bày khác nhau, dựa trên hướng nhấn mạnh này.

Tìm 3 người phụ nữ trong 9 giây. Ảnh: India Times

Hãy thử bài kiểm tra IQ ảo ảnh quang học này và tìm hiểu xem bạn có thực sự là thiên tài hay không bằng cách tìm kiếm những người phụ nữ ẩn giấu trong ảo ảnh.

Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là cố gắng tìm ra cả ba người phụ nữ ẩn giấu trong ảo ảnh quang học. Điều kiện duy nhất bạn bị ràng buộc là thời gian!

Lấy đồng hồ bấm giờ của bạn ra và đặt thành chín giây. Nếu bạn có thể tìm thấy ba người phụ nữ giấu mặt trong thời gian 9 giây ngắn ngủi đó, bạn thực sự là một thiên tài.

Dưới đây là đáp án câu đố

Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

Phát hiện thi thể cặp vợ chồng treo trên cột điện, có thể đã tử vong từ 2 đến 3 ngày trước Cảnh sát Ấn Độ cho biết họ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án mạng sau khi phát hiện hai thi thể treo trên cột điện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-thach-tim-3-nguoi-phu-nu-trong-9-giay-neu-lam-uoc-ban-tro-thanh-thien-tai-trong-tim-kiem-nhung-ao-anh-622716.html