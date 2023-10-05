Giấu thi thể đứa con 4 ngày tuổi trong vali, người mẹ đưa ra lời khai “máu lạnh” sau khi bị bắt

Thế giới 05/10/2023 15:04

Mới đây, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một người phụ nữ khoảng 30 tuổi sau khi bị tình nghi có liên quan đến vụ bỏ rơi thi thể đứa trẻ mới sinh trong vali.

Theo hãng tin Newsis News Agency (Hàn Quốc), sở cảnh sát Daejeon cho biết họ đã bắt giữ một phụ nữ trên 30 tuổi với cáo buộc vứt bỏ thi thể và đang tiến hành điều tra.

Cô sinh con tại một căn hộ ở Goejeong-dong, Seo-gu, Daejeon vào tháng 9/2019. Sau khi đứa bé chết, cô bị nghi giấu thi thể trong túi hành lý rồi bỏ rơi.

Vì từ năm 2021, người phụ nữ này đã bắt đầu nợ tiền thuê nhà và mất liên lạc. Gần đây, quản lý căn hộ đã quyết định di dời tài sản của người phụ nữ này và tình cờ phát hiện xác phần xương trong chiếc va li.

Giấu thi thể đứa con 4 ngày tuổi trong vali, người mẹ đưa ra lời khai “máu lạnh” sau khi bị bắt - Ảnh 1
Cảnh sát sau khi nhận thông báo đã nhanh chóng tới hiện trường. Ảnh: YTN

Họ đã nhanh chóng báo cáo vụ việc. Cảnh sát ngay lập tức tìm ra vị trí của người phụ nữ và bắt giữ cô ấy khẩn cấp tại một ngôi nhà ở Galma-dong.

Được biết, em bé đã qua đời không được đăng ký khi sinh và phần lớn xác đã phân hủy.

Sau khi bị bắt, người phụ nữ đã thú nhận với cảnh sát rằng: “Đúng là đứa bé do tôi sinh ra, nhưng sau 4 đến 5 ngày sau khi sinh, nó đã chết, vì vậy tôi đã đặt nó trong túi và bỏ đi”.

Cảnh sát hiện đang điều tra chi tiết vụ án và xác của em bé sẽ được Viện Khoa học Pháp y Quốc gia tiến hành khám nghiệm.

 

 

 

 

 

 

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