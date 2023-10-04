Ngày 29/9, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ người đàn ông 48 tuổi sau khi có đơn tố cáo về việc cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.

Theo thông tin từ tờ China Press, Somsak, 48 tuổi, cùng với vợ và con gái nuôi sống trong một căn nhà thuê ở quận Saimai, Bangkok, Thái Lan

Họ kiếm sống bằng việc bán vòng hoa. Vào lúc con gái nuôi 9 tuổi, khi vợ đang ra ngoài bán vòng hoa, Somsak đã lợi dụng cơ hội đó để xâm hại con gái nuôi.

Ông đã đe dọa cô bé không được tiết lộ điều này ra ngoài, sau đó tiếp tục cưỡng hiếp một cách thường xuyên.

Con gái nuôi đã mang thai lần đầu tiên khi mới 13 tuổi và do đó bỏ học. Tuy nhiên, vì sợ tiết lộ sự thật về việc bị xâm hại, cô bé đã nói dối mẹ rằng bị một bạn nam cùng lớp xâm hại, nhưng bạn đó đã bỏ trốn.

Người đàn ông đã cưỡng hiếp con gái nuôi suôt 10 năm kể từ khi 9 tuổi. Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, ông vẫn không ngừng tiếp tục. Con gái nuôi sau đó lần lượt mang thai lúc 17 tuổi và 19 tuổi, và cả ba lần đều sinh ra các bé trai.

Mẹ của nạn nhân lúc đó cũng không hề hỏi ai đã làm cho con gái mang bầu. Thực ra, bà nghĩ rằng đó là lỗi của con gái và lo lắng rằng việc truy cứu sự thật sẽ làm tổn thương con gái. Vì vậy, bà chỉ tập trung chăm sóc những đứa trẻ.

Phải đến tháng 4 năm nay, Somsak mới tự mình tiết lộ sự thật với vợ. Vợ ông rời nhà trong sự đau buồn và tức giận, trong khi con gái nuôi đã liên hệ với Tổ chức Trẻ em và Phụ nữ Thái Lan thông qua người thân và sau đó đến đồn cảnh sát để tố cáo. Cuối cùng, vào ngày 29 tháng 9, Somsak đã bị bắt giữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-nuoi-cuong-hiep-con-gai-9-tuoi-en-muc-sinh-3-ua-con-nguoi-me-van-khong-biet-chau-ngoai-tu-au-ra-621660.html