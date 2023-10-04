Tập thể dục buổi sáng có thực sự tốt cho sức khỏe? Chuyên gia cảnh báo nên cẩn thận với giấc ngủ

Các cộng đồng lúc 5 giờ sáng đang xuất hiện trên mạng xã hội. Các hashtag #5amFitness và #5amWorkout cộng lại có hơn 40 triệu lượt xem trên TikTok.

Đối với những người bận rộn, thức dậy lúc 5 giờ sáng để tập thể dục có thể là cách duy nhất để lấy lại vóc dáng.

Các hoạt động tập thể dục lúc mặt trời mọc chắc chắn rất phổ biến, nhưng liệu việc tập luyện vào sáng sớm có thực sự tốt cho bạn không?

James Maas, chuyên gia về giấc ngủ và là tác giả cuốn sách “Sleep for Success” , cho biết: “Điều quan trọng là ngủ tổng cộng từ 7 đến 8 tiếng”.

Hy sinh giấc ngủ để tập thể dục có thể hấp dẫn những người có lịch trình dày đặc, nhưng phương pháp này có thể gây ra vấn đề nếu không được xử lý đúng cách.

Theo Viện tim, phổi và máu quốc gia (Mỹ), thiếu ngủ có thể gây ra các vấn đề về tim, bệnh thận, đột quỵ, trầm cảm, khó chịu và hàng loạt vấn đề khác.

Bám sát lịch trình

Lập kế hoạch và duy trì tập thể dục buổi sáng. Ảnh: BI

Nếu bạn định thử tập thể dục vào sáng sớm, hãy bắt đầu bằng việc lên kế hoạch cho một lịch trình giúp bạn có cơ hội ngủ từ 7 đến 8 tiếng quý giá.

Bạn sẽ cần chọn một giờ đi ngủ và một giờ thức dậy phù hợp với lối sống của bạn và tuân thủ nó mỗi ngày thậm chí ngay cả vào cuối tuần.

Có thể mất hai hoặc ba tuần để bạn cảm thấy thoải mái với lịch trình mới của mình. Nếu bạn là người dậy sớm, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi với những giờ sớm hơn, nhưng nếu bạn là cú đêm, nhịp sinh học của bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để thay đổi.

Khi bạn đã có thói quen tập luyện đều đặn, bạn sẽ dễ dàng bắt đầu tập luyện hơn nhưng đừng làm quá nhanh.

Chuyên gia Maas cho biết: “Tập thể dục vào sáng sớm, nếu bạn buồn ngủ, sẽ khiến bạn dễ bị chấn thương hoặc tai nạn hơn”.

Ông luôn nhắc nhở các vận động viên sắp xếp đủ thời gian trong lịch trình để giãn cơ và khởi động vì não của bạn cần thời gian để tỉnh táo.

Đừng dựa vào caffeine để tăng cường sức lực vào ban ngày

Khi điều chỉnh các buổi tập thể dục vào lúc sáng sớm, bạn có thể muốn nạp vào cơ thể caffeine vào giữa ngày, nhưng caffeine và rượu có thể ảnh hưởng đến lịch trình giấc ngủ của bạn, vì vậy hãy tránh uống chúng vào thời điểm muộn hơn trong ngày.

Để có được giấc ngủ ngon, các chuyên gia khuyên bạn nên ngừng uống caffeine trong vòng sáu giờ trước khi đi ngủ và ngừng uống rượu trong vòng bốn giờ trước khi đi ngủ.

Hầu hết mọi người đều có nhịp sinh học giảm tự nhiên vào đầu giờ chiều khiến họ cảm thấy buồn ngủ và bạn có thể cảm thấy buồn ngủ hơn bình thường nếu tham gia câu lạc bộ tập thể dục sớm. Thay vì dùng cà phê, hãy uống đủ nước và ngủ trưa.

Không nên uống cà phê trong vòng 6 giờ trước khi ngủ. Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia Maas, người ban đầu đặt ra thuật ngữ "ngủ trưa năng lượng" vào những năm 1990, cho biết: “Một giấc ngủ ngắn không quá 20 đến 30 phút, thường là sau bữa trưa, sẽ ảnh hưởng đến lượng giấc ngủ quý giá của bạn và cũng cải thiện trí nhớ cũng như khả năng nhận thức của bạn”.

Ông cảnh báo rằng một giấc ngủ ngắn dài hơn 30 phút có thể khiến bạn cảm thấy choáng váng.

Lợi ích của tập thể dục buổi sáng

Ngay cả khi bạn đã làm theo các bước đúng đắn để chuẩn bị cho cơ thể tập thể dục buổi sáng, việc quyết định xem đây có phải là thời điểm tốt nhất để tập thể dục hay không vẫn phụ thuộc vào mục tiêu của bạn.

“Những người tập luyện hai buổi trong ngày hoặc chỉ tập buổi sáng sẽ kém hơn về hiệu suất so với những người chỉ tập một buổi vào khoảng 4 giờ chiều”, chuyên gia Maas nói.

Tuy nhiên, vẫn có một số lợi ích dành cho những người thức dậy sớm.

Nếu bạn tập luyện ngoài trời, cơ thể và tâm trí của bạn sẽ được hưởng lợi từ ánh nắng mặt trời. Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời có thể tăng cường lượng vitamin D và cải thiện tâm trạng của bạn.

Hoạt động thể chất cũng được biết đến rộng rãi là có tác dụng giảm căng thẳng, vì vậy, thực hiện hoạt động này khi bạn mới thức dậy sẽ bắt đầu ngày mới của bạn một cách tích cực.

Một nghiên cứu cho thấy những người tập thể dục buổi sáng thường tập trung hơn và đưa ra quyết định tốt hơn trong ngày.

Một lợi ích khác của việc tập thể dục vào lúc sáng sớm là môi trường yên tĩnh và điều đó chỉ tồn tại khi mọi người vẫn còn trên giường.

Tập thể dục vào sáng sớm có thể là một lựa chọn thuận tiện nhưng không phải là giải pháp dứt điểm cho tất cả mọi người.

Điều quan trọng nhất cần cân nhắc là lập kế hoạch cẩn thận về thời gian để ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm.

Chuyên gia Maas nói: “Bạn phải cam kết với một lịch trình và duy trì nó thường xuyên, kể cả những ngày cuối tuần”.