Trong cuộc sống, nhiều người cho rằng hút thuốc, uống rượu là yếu tố quan trọng gây hại cho gan.

Gan là cơ quan vô cùng quan trọng trong cơ thể, nếu gan không được bảo vệ tốt trong cuộc sống hàng ngày sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan khác.

Anh Chen, 32 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường, công việc đơn giản, nhàn nhã, tuy lương không cao nhưng anh Chen rất hài lòng.

Tuy nhiên một số người không hút thuốc và uống rượu, cuối cùng cũng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan . Vậy điều này xảy ra là tại sao?

Chen ngoài đời không hút thuốc hay uống rượu, tính tình rất tốt nên mọi người xung quanh đều thích giao tiếp với ông Chen.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cách đây khoảng nửa năm, anh Chen đột nhiên xuất hiện cơn đau bụng rõ rệt, cho rằng nguyên nhân là do anh quá bận rộn với công việc và chế độ ăn uống không hợp lý trong thời gian đó.

Anh chỉ uống một ít thuốc giảm đau nhưng sau đó các triệu chứng ngày càng nhiều hơn và anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến bệnh viện để kiểm tra.

Ban đầu, anh chỉ đến khoa tiêu hóa để khám vì cho rằng nguyên nhân là do vấn đề về dạ dày, tuy nhiên sau khi biết tình hình thực tế và ngoại hình của anh, bác sĩ đã đề nghị Chen làm một xét nghiệm sàng lọc gan.

Sau một loạt cuộc kiểm tra, anh Chen được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Điều này khiến anh không thể tin được rằng dù không hút thuốc, không uống rượu nhưng làm sao ông vẫn có thể mắc bệnh ung thư gan?

Bác sĩ cũng rất tò mò, những người không hút thuốc, không uống rượu có nguy cơ mắc bệnh ung thư gan tương đối thấp nên đã tìm hiểu về chế độ ăn uống hàng ngày của anh Chen.

Hóa ra anh đã rất tằn tiện để dành tiền mua xe, nhà, thậm chí trong chế độ ăn uống, anh ăn những loại rau củ và trái cây rẻ tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, rau quả rẻ tiền trông không còn tươi và đã bị thối, anh chủ yếu vứt bỏ những phần thối rữa và tiếp tục nấu những phần còn lại, điều này nghe có vẻ tiết kiệm nhưng đã để aflatoxin xâm nhập vào cơ thể .

Aflatoxin từ lâu đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào loại chất gây ung thư cấp độ 1, độc tính gấp 68 lần asen.

Nếu ăn phải aflatoxin sẽ trực tiếp gây tổn thương tế bào gan, thực phẩm như vậy dễ gây tổn thương gan hơn thuốc lá và rượu bia.

Vì vậy, nếu không hút thuốc, không uống rượu, bạn vẫn có nguy cơ mắc ung thư gan. Nếu không muốn vứt bỏ những thực phẩm mốc và hư hỏng mà thay vào đó ăn vào cơ thể, điều này chắc chắn sẽ gây ra nhiều loại bệnh.

Aflatoxin được tìm thấy trong đất, thực vật và động vật cũng như nhiều loại hạt khác nhau , đặc biệt là đậu phộng và quả óc chó.

Aflatoxin cũng thường được tìm thấy trong ngô, mì ống, gia vị, sữa, các sản phẩm từ sữa, dầu ăn và các sản phẩm khác.

Nhìn chung, ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, tỷ lệ phát hiện aflatoxin trong thực phẩm tương đối cao.