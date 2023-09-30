Ba nhóm người có nguy cơ cao mắc HIV/AIDS, nếu đã nhiễm sẽ có 5 triệu chứng này

Trên thực tế, AIDS không có những triệu chứng điển hình, AIDS là do nhiễm virus AIDS ( HIV ), một loại virus tấn công hệ thống miễn dịch của con người.

Vì AIDS phá hủy chức năng miễn dịch, điều gì sẽ xảy ra khi khả năng miễn dịch suy giảm?

Nó lấy các tế bào lympho CD4+T quan trọng nhất trong hệ thống miễn dịch của con người làm mục tiêu tấn công chính, phá hủy các tế bào này với số lượng lớn và khiến cơ thể con người mất chức năng miễn dịch.

Sốt

Các triệu chứng phổ biến nhất do nhiễm virus là gì? Giống như Covid-19, virus cúm, virus đậu khỉ, v.v., sau khi những virus này tấn công cơ thể con người, chúng thường gây sốt.

HIV cũng là một loại virus nên triệu chứng phổ biến nhất ở bệnh nhân AIDS là sốt.

Ảnh minh họa: Internet

Một số bệnh nhân tiếp tục sốt sau khi nhiễm trùng vì sau khi hệ miễn dịch suy giảm, không chỉ virus lây lan mạnh hơn mà cơ thể còn có thể bị nhiễm vi khuẩn và nấm.

Vì vậy, nhiều bệnh nhân AIDS bị đa nhiễm trùng. Ví dụ, nhiều bệnh nhân AIDS có thể bị biến chứng do nhiễm nấm, chẳng hạn như Pneumocystis jiroveci hoặc Candida albicans, cả hai đều là nấm.

Sưng hạch bạch huyết

Hệ bạch huyết là cơ quan miễn dịch quan trọng của cơ thể, AIDS ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, vì vậy khi AIDS đến, nhiều người bị viêm và sưng hạch.

Đặc biệt hạch cổ, nách, háng ngày càng sưng to, đường kính hạch lớn hơn 1cm, kết cấu chắc chắn, không đau.

Sưng hạch bạch huyết khắp cơ thể có thể dễ dàng bị chẩn đoán nhầm là ung thư hạch.

Triệu chứng đường tiêu hóa

Ảnh minh họa: Internet

AIDS cũng có thể gây ra các triệu chứng về đường tiêu hóa, bao gồm chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và trong trường hợp nghiêm trọng là phân có máu .

Sở dĩ xảy ra các triệu chứng ở đường tiêu hóa là do đường tiêu hóa của chúng ta trở nên mỏng manh hơn sau khi khả năng miễn dịch suy yếu. Một khi vi khuẩn gây bệnh trong thực phẩm xâm nhập vào đường tiêu hóa có thể gây ra hậu quả thảm khốc.

Triệu chứng về da

AIDS có thể gây ra những bất thường ở da và niêm mạc, bệnh nhân AIDS có thể bị nhiễm virus herpes simplex, herpes zoster, viêm và loét niêm mạc miệng và họng.

Triệu chứng thần kinh

Khi AIDS đến, các triệu chứng về thần kinh cũng có thể xuất hiện như chóng mặt, nhức đầu, phản ứng chậm, chậm phát triển trí tuệ, rối loạn tâm thần, co giật, liệt nửa người, mất trí nhớ…

Từ năm triệu chứng trên, các triệu chứng do AIDS gây ra rất đa dạng, dễ bị chẩn đoán nhầm là các bệnh khác, và không có bất kỳ triệu chứng nào là đặc trưng duy nhất của AIDS. Đ

Đều này làm cho việc chỉ dựa vào triệu chứng để xác định có phải là AIDS hay không trở nên khó khăn.

Nhóm có nguy cơ cao mắc HIV/AIDS

Tuy nhiên ngoài việc phát hiện những dấu hiệu bất thường thì chúng ta nên xem xét về việc bạn có thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh AIDS hay không, nếu có thì phải đi kiểm tra kịp thời.

Người đồng tính nam

Người đồng tính nam là nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh AIDS, nguyên nhân chủ yếu là do họ không thực hiện các biện pháp an toàn khi quan hệ. Một người thường có nhiều bạn tình, nguy cơ tổn thương niêm mạc khi quan hệ cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Người cao tuổi

Trong 5 năm qua, số người cao tuổi nhiễm HIV tiếp tục gia tăng, trở thành xu hướng mới của đại dịch AIDS.

Đây là điều mà nhiều người chưa từng nghĩ tới, nhiều người cho rằng người cao tuổi không có nhu cầu quan hệ, điều này hoàn toàn sai lầm. Vì người cao tuổi cũng có nhu cầu nên họ thường không thực hiện các biện pháp an toàn khi quan hệ.

Nhiều người cao tuổi đã mất vợ hoặc chồng, để giải quyết vấn đề thể chất, họ sẽ cùng nhau chọn những tụ điểm giải trí cấp thấp hơn, đây cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc bệnh AIDS cao.

Người nghiện ma túy

Tỷ lệ mắc bệnh AIDS ở người nghiện ma túy luôn ở mức cao, nguyên nhân rất đơn giản là dùng chung bơm kim tiêm khi dùng ma túy khiến người ta mất tự chủ và có nguy cơ quan hệ không an toàn cao hơn.