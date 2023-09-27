Tại sao dạ dày bị tổn thương nhiều hơn khi chúng ta già đi?

Nhưng ít điều đáng lo ngại hơn là hệ thống tiêu hóa của chúng ta dường như mất hứng thú với việc tiêu hóa mọi thứ.

Rất nhiều điều bất ngờ xảy đến với quá trình lão hóa (chẳng hạn như những tiếng động kỳ lạ mà khớp của chúng ta tạo ra hoặc cảm giác nôn nao khó chịu sau hai ngụm bia).

Theo Viện Y tế Quốc gia, khoảng 60 triệu đến 70 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng bởi các bệnh về tiêu hóa. Một số triệu chứng phổ biến nhất? Ợ chua, đầy hơi, đau bụng và thay đổi thói quen đại tiện (như táo bón, tiêu chảy hoặc thậm chí là kết hợp cả hai).

Tiến sĩ Sara Attalla , bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Inspira Health ở New Jersey, nói với HuffPost: “Các vấn đề về đường ruột có thể phát sinh ở mọi lứa tuổi và có thể trở nên phổ biến hơn khi chúng ta già đi” .

Càng về già chúng ta thường gặp vấn đề về dạ dày càng nghiêm trọng. Ảnh: Getty

Việc xác định nguyên nhân gây ra tình trạng tiêu hóa nghiêm trọng của bạn có thể khó khăn vì đây là một vấn đề nhiều mặt thường bắt nguồn từ sự kết hợp mang tính cá nhân giữa quá trình lão hóa và các yếu tố liên quan đến lối sống.

Khi chúng ta già đi, các dây thần kinh và cơ trong đường tiêu hóa (GI) có thể bắt đầu gặp trục trặc, dẫn đến những thay đổi về cách các cơ quan tiêu hóa của chúng ta hoạt động riêng lẻ và phối hợp với nhau.

Điều này khiến quá trình tiêu hóa trở nên chậm chạp và các tín hiệu liên lạc giữa các cơ quan tiêu hóa trở nên hỗn loạn.

Ví dụ: chuyển động trong thực quản và các cơ liên quan đến hoạt động nuốt có thể không hiệu quả hoặc phối hợp kém và có thể dẫn đến tỷ lệ trào ngược thực quản cao hơn (được gọi là GERD, khi chất chứa trong dạ dày của bạn bắt đầu quay trở lại).

Trong khi nhu động ở thực quản chậm hơn. dạ dày có thể khiến những gì bạn đã ăn kéo dài và gây ra chứng khó tiêu.

Bà Attalla cho biết: “Niêm mạc dạ dày cũng có thể trở nên mỏng hơn theo tuổi tác, khiến bạn dễ bị tổn thương ở dạ dày do những nguyên nhân như viêm nhiễm”.

Giảm sản xuất prostaglandin theo thời gian (một chất giống hormone có vai trò tiết axit dạ dày và hoạt động của cơ GI) đồng nghĩa với việc giảm lớp niêm mạc bảo vệ dạ dày, khiến bạn dễ bị viêm dạ dày và loét.

Những bệnh mãn tính khi về già sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề về nhu động ruột. Ảnh minh họa: Internet

Điểm dừng tiếp theo trong hành trình tiêu hóa thức ăn của bạn là điểm dừng ở ruột non. Tiến sĩ Sunana Sohi , bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa nói với HuffPost: “Sự vận động chậm hơn ở đây có thể dẫn đến tỷ lệ vi khuẩn phát triển quá mức cao hơn, có thể gây đầy hơi và tiêu chảy”.

Và nếu khả năng vận động của đại tràng bị dừng lại, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho những cơn táo bón và bệnh túi thừa có thể xảy ra (tình trạng các túi nhỏ hình thành và đẩy vào các điểm yếu trên thành đại tràng, khiến bạn có nguy cơ bùng phát các triệu chứng, chẳng hạn như chảy máu và viêm nhiễm).

Sau đó, các tình trạng sức khỏe mãn tính có xu hướng gia tăng khi chúng ta già đi (viêm khớp, bệnh tim mạch và chuyển hóa), nhiều bệnh trong số đó có thể gây ra những hạn chế về mức độ vận động mà chúng ta có thể chịu đựng được, làm trầm trọng thêm các vấn đề về nhu động ruột.

Đối với các loại thuốc chúng ta dùng để kiểm soát những tình trạng này (cả thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn, đặc biệt là thuốc giảm đau NSAID như aspirin và ibuprofen), chúng được biết là gây ra các tác dụng phụ liên quan đến dạ dày. Gây buồn nôn, táo bón, tiêu chảy, đau bụng, thậm chí loét.