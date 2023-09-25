Vì Tiểu Tuyết còn khá trẻ và thích vui chơi nên mỗi ngày sau giờ làm việc, cô đều mời vài chị em thức khuya cùng nhau khiêu vũ và uống rượu.

Tiểu Tuyết năm nay 23 tuổi, hiện đang làm chuyên viên dịch vụ khách hàng của một công ty.

Vài ngày sau, triệu chứng ngứa ngáy của Xiaoxue ngày càng rõ ràng, kèm theo những cơn đau bụng.

Một tháng trước, mắt Tiểu Tuyết ngứa ngáy. Lúc đầu, cô không coi trọng vấn đề này vì các triệu chứng không rõ ràng.

Một đêm muộn, Tiểu Tuyết vẫn đi chơi ở quán bar như thường lệ. Cô đột nhiên cảm thấy đau bụng không chịu nổi và ngất đi. Những người xung quanh nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa cô đến bệnh viện.

Sau một loạt các cuộc kiểm tra, dạ dày của Tiểu Tuyết có khối u rõ ràng và cuối cùng cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày .

Sau khi cha mẹ biết được, họ đã khóc và hỏi bác sĩ: “Làm thế nào con gái tôi mắc phải căn bệnh này?”

Sau khi hiểu rõ các triệu chứng cơ thể của bệnh nhân, bác sĩ thở dài và nói: “Ngứa mắt hoặc mặt có thể là cảnh báo của bệnh ung thư”.

Vì thế bác sĩ cảnh báo nên đi khám nếu hai vị trị này bị ngứa.

Mắt bị ngứa

Ảnh minh họa: Internet

Khi tế bào ung thư xuất hiện trong dạ dày , khả năng miễn dịch của cơ thể sẽ suy giảm, thức ăn không thể được tiêu hóa và tổng hợp bình thường, từ đó sinh ra một số lượng lớn vi khuẩn.

Một số vi khuẩn sẽ theo máu di chuyển đến các tế bào mắt, có thể gây ngứa mắt không rõ nguyên nhân.

Ngứa mặt

Ảnh minh họa: Internet

Trong hoàn cảnh bình thường, khuôn mặt phải hồng hào và sáng bóng. Tuy nhiên, nếu quá trình tiêu hóa dạ dày không bình thường, thức ăn trong cơ thể sẽ lên men và sản sinh ra một lượng lớn vi trùng.

Khả năng miễn dịch của cơ thể giảm và độc tố trong cơ thể tăng cao sẽ khiến một số lượng lớn vi trùng tràn vào da mặt, dẫn đến các triệu chứng như nổi mụn, ngứa ngáy trên mặt.

Sau khi tế bào ung thư xâm lấn vào hệ tiêu hóa, cơ thể sẽ có biểu hiện bất thường rõ rệt.

Giảm cân

Sau khi tế bào ung thư lan rộng và nhân lên trong dạ dày, chúng sẽ tiêu tốn một lượng lớn chất dinh dưỡng trong cơ thể con người và làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Nếu cơ thể không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng thì cơ thể sẽ sụt cân nhanh chóng.



