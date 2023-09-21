Sau bữa ăn, nếu bạn cảm thấy đau ở vùng trên bụng và lan ra vai phải sau khi ăn thức phẩm nhiều dầu mỡ, có khả năng bạn đang mắc bệnh viêm túi mật hoặc bệnh gan mật, và được khuyến nghị nên đi khám bác sĩ kịp thời.

Nếu bạn bị đau bụng trên bất thường sau khi ăn, kèm theo đầy hơi sau bữa ăn, ợ hơi và các triệu chứng khó tiêu khác thì bạn cần cảnh giác với bệnh viêm dạ dày.

Nếu bạn cảm thấy đau vùng trên bụng trong vòng 1 giờ sau khi ăn, và đau dần giảm sau 1-2 giờ, có thể bạn đang mắc bệnh loét dạ dày.

Ợ hơi liên tục

Nếu tình trạng ợ hơi xảy ra liên tục sau bữa ăn và kéo dài thì có thể là do chức năng đường tiêu hóa gặp bất thường chẳng hạn như trào ngược dịch mật, rối loạn chức năng đường tiêu hóa,…

Ngoài ợ hơi, còn có thể bị chướng bụng, trào ngược axit, buồn nôn, khó nuốt và các triệu chứng khác.

Nếu bạn liên tục ợ hơi trong khi ăn, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm về cơn đột quỵ ở phần sau não.

Nấc cụt dai dẳng dễ xảy ra khi ăn uống, thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn, đối với người lớn tuổi, cần chú ý nhiều hơn đến tình trạng nấc cụt nhiều lần vì đây có thể là dấu hiệu báo trước của đột quc.

Cảm giác nghẹn khi ăn

Nếu bạn cảm thấy nghẹn khi ăn hoặc bị nghẹn khi uống nước, bạn có thể cảnh giác với các khối u tuyến giáp hoặc bướu cổ.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu có cảm giác có dị vật trong cổ họng khi ăn, khó nuốt, đau khi nuốt, khó nuốt ngay cả khi chỉ uống cháo thì bạn nên cảnh giác với những dấu hiệu của bệnh ung thư thực quản.

Trào ngược axit, đầy hơi

Nếu sau bữa ăn thường xuyên gặp các triệu chứng như trào ngược axit, đầy bụng hoặc đau bụng, có thể cho thấy bạn có thể bị tắc nghẽn thực quản và khuyến nghị nên ăn nhiều rau tươi và chia thành ba bữa nhẹ nhàng để dễ tiêu hóa.

Ngoài ra, những người bị hẹp môn vị cũng dễ gặp các triệu chứng như đầy bụng và trào ngược axit.

Do thức ăn trong dạ dày không thể được làm rỗng kịp thời nên dạ dày ở trạng thái giãn nở lâu ngày dễ dẫn đến tăng tiết dịch vị, gây chướng bụng, trào ngược axit.

Luôn cảm thấy khát

Nếu bạn luôn cảm thấy khát, ngay cả sau khi uống nhiều nước, bạn nên kiểm tra lượng đường trong máu và khả năng dung nạp glucose để cảnh giác với bệnh tiểu đường.

Cảm giác đói dữ dội vào buổi sáng

Một số người thức dậy vào lúc 4 đến 5 giờ sáng, cảm thấy đói không chịu nổi, hồi hộp, khó chịu, kèm theo mệt mỏi, suy nhược, cảm giác khó chịu sẽ không biến mất cho đến khi ăn xong, tình trạng này có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Insulin tiết ra không kịp thời có thể gây ra cảm giác đói hoặc hạ đường huyết , khi ăn nhiều carbohydrate, triệu chứng hạ đường huyết dễ xảy ra trước bữa ăn tiếp theo, nên theo dõi sự thay đổi lượng đường trong máu bất cứ lúc nào.

Cảm thấy đói 2 đến 3 giờ sau bữa ăn

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn ăn nhiều nhưng lại cảm thấy đói sau bữa ăn 2 đến 3 giờ thì bạn nên cảnh giác với bệnh tiểu đường.

Do quá trình chuyển hóa đường bất thường ở bệnh nhân tiểu đường ức chế sự tổng hợp và chuyển hóa glycogen nên dẫn đến tình trạng uống nhiều, ăn nhiều và dễ đói.

Ăn quá nhiều nhưng vẫn sụt cân

Nếu bạn ăn nhiều mỗi ngày nhưng sụt cân và ngày càng gầy đi thì có thể bạn đã bị cường giáp.

Ngoài cường giáp, bệnh tiểu đường còn dễ xuất hiện các triệu chứng ăn quá nhiều và sụt cân.

Chán ăn, buồn nôn

Nếu bạn chán ăn, buồn nôn khi nhìn thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ, dễ mệt mỏi thì có thể là do chức năng gan bất thường hoặc các bệnh về gan mật như viêm gan, viêm túi mật, ung thư gan …

Bệnh gan sẽ ảnh hưởng đến sự bài tiết và bài tiết mật của túi mật, do đó, ăn không tiêu, nhiều chất béo sẽ dẫn đến chán ăn, kém ăn. Vì thế nên đến bệnh viện để khám.

Thức ăn vô vị

Nếu bạn khó ăn uống và kèm theo đánh trống ngực , mơ màng, mất ngủ,… điều này có thể có nghĩa là chức năng tim bị tổn thương và nguyên nhân là do làm việc quá sức.

Khi miệng khô, lưỡi phủ dày, không thể nếm được thức ăn, bạn phải đặc biệt cảnh giác để ngăn ngừa bệnh tim.