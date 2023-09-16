Đời sống vợ chồng là một việc làm bình thường để giữ hạnh phúc gia đình nhưng khi quan hệ, hai bên nên hạn chế tiếp xúc với 3 vùng "nhạy cảm" này vì ảnh hưởng tới sức khỏe sau này.

Sau khi kết hôn, vợ chồng quan hệ là một điều tất nhiên và rất bình thường. Nó cũng giúp cải thiện tình cảm giữa hai người.

Trong quá trình quan hệ, cặp vợ chồng không tránh khỏi việc hôn nhau, điều này cũng giúp thể hiện tình yêu của mỗi người đối với nhau.

Điều này có lợi cho chất lượng cuộc sống hôn nhân và cũng có thể cải thiện tuần hoàn máu và tốc độ trao đổi chất của cơ thể, đồng thời giúp cơ thể tiêu độc.

Tuy nhiên, trong quá trình quan hệ, cần lưu ý để tránh những vị trí nhạy cảm. Hạn chế tiếp xúc với ba vị trí nhạy cảm này, vì nếu không chú ý, rất dễ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Rốn

Ảnh minh họa: Internet

Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chúng ta phải tránh hôn vùng rốn. Thực ra rốn rất mỏng manh, nếu hôn thường xuyên sẽ dễ gây ra một số tổn thương cho chúng, khiến vi khuẩn, vi rút xâm nhập vào cơ thể, gây hại cho sức khỏe và nguy cơ nhiễm trùng

Vùng rốn cũng khó làm sạch, dễ tích tụ bụi bẩn. Nếu hôn vùng rốn trong khi quan hệ thì chúng ta có thể hít vi khuẩn và virus vào cơ thể, gây hại cho sức khỏe.

Tai

Khi vợ chồng quan hệ, chúng ta cũng nên chú ý đừng hôn tai, trên tai cũng có rất nhiều huyệt đạo. Nếu hôn thường xuyên sẽ dễ dẫn đến các vấn đề về sức khỏe thể chất. Tai cũng tương đối nhạy cảm, nếu hôn thường xuyên sẽ dễ gây tổn thương các huyệt đạo trên đó, ảnh hưởng đến nội tạng.

Cổ

Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình quan hệ chúng ta cần chú ý không nên thường xuyên hôn cổ, vì cổ chúng ta có rất nhiều động mạch, đó là một hành động rất sai lầm.

Đặc biệt, không nên hôn môi vùng huyệt đạo của mạch cổ. Điều này dễ dẫn đến tình trạng thiếu oxy và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy cần chú ý đặc biệt.

Sau khi làm “chuyện ấy”, đàn ông thường làm 3 điều này tuy thoải mái nhưng lại đang “hủy hoại” tuyến tiền liệt Vợ chồng quan hệ là một hoạt động thường xuyên đối với bất kỳ gia đình nào, nhưng đàn ông cần tránh một số thói quen sau khi giải quyết nhu cầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-lam-chuyen-ay-vo-chong-khong-nen-hon-vao-3-bo-phan-nhay-cam-nay-de-tranh-nguy-hiem-toi-tinh-mang-617196.html