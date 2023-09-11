Sau khi làm “chuyện ấy”, đàn ông thường làm 3 điều này tuy thoải mái nhưng lại đang “hủy hoại” tuyến tiền liệt

Sức khỏe 11/09/2023 14:37

Vợ chồng quan hệ là một hoạt động thường xuyên đối với bất kỳ gia đình nào, nhưng đàn ông cần tránh một số thói quen sau khi giải quyết nhu cầu.

Thường xuyên ăn đồ lạnh

Sau khi làm “chuyện ấy”, đàn ông thường làm 3 điều này tuy thoải mái nhưng lại đang “hủy hoại” tuyến tiền liệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi nam giới tham gia việc quan hệ, cơ thể sẽ tiết ra lượng mồ hôi lớn, trong thời điểm này nhiều nam giới có thể cảm thấy toàn thân nóng và khô.

Do đó, sau quan hệ, nhiều nam giới thường ăn các loại thực phẩm mát lạnh để làm dịu cảm giác này. Tuy nhiên, trong quá trình quan hệ, lượng máu trong dạ dày sẽ giảm đi đáng kể.

Nếu nam giới đột ngột ăn những thực phẩm mát lạnh trong thời điểm này, có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày và gây ảnh hưởng không tốt đến tiêu hóa.

Nếu nam giới tiếp tục duy trì thói quen sống như vậy, có thể dễ dàng để khí lạnh xâm nhập vào cơ thể và gây tổn thương đến tuyến tiền liệt.

Đi tiểu

Rất nhiều bạn nam sau khi quan hệ sẽ ngay lập tức đi tiểu. Tuy nhiên, thực tế là thói quen này rất không tốt. Nếu nam giới tiểu ngay sau hoạt động tình dục, nó có thể gây tổn thương đến tuyến tiền liệt của nam giới.

Trong trường hợp này, dễ dẫn đến tình trạng khó tiểu, tiểu nhiều, tiểu gấp, tiểu không đủ. Nếu nam giới không chú ý đến những chi tiết nhỏ này trong cuộc sống hàng ngày, rất dễ cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể và ảnh hưởng đến vùng kín của nam giới.

Ngủ quên

Sau khi làm “chuyện ấy”, đàn ông thường làm 3 điều này tuy thoải mái nhưng lại đang “hủy hoại” tuyến tiền liệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều nam giới sau khi quan hệ, cả cơ thể đều rất mệt mỏi. Trong thời điểm này, họ thích lăn vào ngủ ngay sau đó.

Tuy nhiên, thực tế là việc này có ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể. Sau quan hệ, nam giới có thể ở trong trạng thái căng thẳng cao và cơ thể tiết ra nhiều hormone.

Nếu nam giới ngay lập tức đi ngủ, có thể khiến hệ thần kinh không thể được khôi phục. Kết quả là, khi thức dậy vào ngày hôm sau, họ sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và cơ thể yếu đuối.

Hơn nữa, tuyến tiền liệt của nam giới vẫn sẽ tiếp tục trong tình trạng tắc nghẽn. Nếu kéo dài thời gian này, có thể dẫn đến các vấn đề về tuyến tiền liệt của nam giới.

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