Cậu bé 17 tuổi nhận cái kết đắng sau khi đưa dị vật 20cm vào vùng kín

Sức khỏe 06/09/2023 17:40

Mới đây, các bác sĩ ở Sri Lanka đã phẫu thuật thành công lấy ra một sợi dây dài 20cm trong bàng quang của chàng trai.

Theo thông tin từ tờ Daly Mail, một thiếu niên 17 tuổi ở Sri Lanka đã có thói quen “tự sướng” bằng cách đưa dị vật vào niệu đạo trong suốt hai năm qua.

Cậu cũng đã từng tự mình lấy ra được những vật thể lạ, thừa nhận mình nghiện tự sướng, mỗi ngày ít nhất phải tự sướng 3 lần.

Dù anh đã cố gắng giảm số lần này, nhưng vẫn không thể kiềm chế được cảm giác hấp dẫn này.

Kết quả là trong một lần tự sướng, anh vô tình đẩy quá mức, làm cho toàn bộ sợi dây kẹt lại bên trong cơ thể, gây ra đau đớn dữ dội ở bụng dưới. Anh đã chịu đựng trong 9 ngày trước khi đi khám bệnh.

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Sợi dây dài bên trong bàng quang của chàng trai 17 tuổi dài khoảng 20 cm. Ảnh: ET Today

Một bệnh viện ở thủ đô Colombo, Sri Lanka đã tiến hành kiểm tra cho thiếu niên và sau khi chụp siêu âm, phát hiện có vật thể lạ bện vào bên trong cơ thể của chàng trai.

Tiếp theo, họ tiến hành kiểm tra bàng quang bằng ống nội soi và phát hiện một sợi dây bên trong bàng quang. Sau ca phẫu thuật, vật thể đã được lấy ra thành công.

Sau khi gỡ bỏ vật thể lạ, bác sĩ đề nghị thiếu niên tham gia tư vấn tâm lý để giúp anh giảm cảm giác hấp dẫn và kê đơn thuốc điều trị rối loạn tình dục (paraphilia).

Báo cáo cho biết, tổng thể tâm lý của thiếu niên khá tốt, chỉ có chút lo lắng trong việc giao tiếp và quan hệ tình yêu. 

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Từ khóa:   sức khỏe cậu bé dị vật

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