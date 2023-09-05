Người nhà bàng hoàng khi bác sĩ phát hiện thai nhi bên trong bụng bé gái 10 tháng tuổi

Sức khỏe 05/09/2023 20:38

Mới đây, một bé gái 10 tháng tuổi ở Pakistan đã được các bác sĩ phẫu thuật sau khi phát hiện một thai nhi đã chết bên trong cơ thể của cô.  

Theo thông tin từ tờ The Sun, phụ huynh cho biết, bé bị đau bụng dữ dội từ khi mới sinh ra, họ đã thử nhiều phương pháp để bé gái bớt khó chịu nên đã đưa bé đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ dùng sóng siêu âm chụp bụng bé gái và phát hiện nghi ngờ có khối u nên đã đưa bé gái đi cấp cứu để phẫu thuật cắt bỏ.  

Tuy nhiên, sau 2 giờ, bác sĩ đã phát hiện một điều đáng ngạc nhiên rằng trong bụng em bé không phải là khối u mà là một thai đã chết.

Người nhà bàng hoàng khi bác sĩ phát hiện thai nhi bên trong bụng bé gái 10 tháng tuổi - Ảnh 1
Bé gái 10 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng. Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ cho biết hiện tượng này được gọi là "thai trong thai" hay còn được gọi là "hội chứng song sinh biến mất", thực chất đây là quá trình phát triển của cặp song sinh, một đứa trẻ phát triển trong tử cung của mẹ, trong khi đứa kia phát triển trong bụng của thai nhi.

Thai chết lưu đã được lấy ra và gửi đến phòng thí nghiệm để tiến hành các xét nghiệm tiếp theo. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của em bé gái ổn định và đang trong quá trình phục hồi.

Theo báo cáo y tế, cứ 500.000 người thì có gần 1 người mắc bệnh này, nhưng trên toàn thế giới chỉ có chưa đến 200 trường hợp.

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Từ khóa:   sức khỏe em bé thai nhi

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