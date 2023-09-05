“Cô bé” khô hạn có ảnh hưởng đến “chuyện ấy” của vợ chồng? Bác sĩ nhắc nhở chị em cần cảnh giác đến 4 vấn đề này

Sức khỏe 05/09/2023 15:32

Khi chúng ta già đi, phụ nữ thường cảm thấy thiếu độ đàn hồi và khô ở vùng “dưới” do nồng độ estrogen suy giảm. Nhưng nếu chưa già mà vùng kín khô thì chị em nên chú ý 4 vấn đề này.

Bệnh phụ khoa

Nếu trong thời gian gần đây, chị em cảm thấy có dấu hiệu rõ ràng về việc vùng kín hoạt động không bình thường thì nguyên nhân có thể là do sự phát triển của một số bệnh phụ khoa, chẳng hạn như viêm âm đạo thông thường.

“Cô bé” khô hạn có ảnh hưởng đến “chuyện ấy” của vợ chồng? Bác sĩ nhắc nhở chị em cần cảnh giác đến 4 vấn đề này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi xảy ra, chị em sẽ có cảm giác ngứa ngáy rõ rệt và lượng dịch tiết tăng lên, nếu không chú ý đến vấn đề này, dịch tiết sẽ thúc đẩy sự mất cân bằng axit-bazơ trong môi trường âm đạo, từ đó gây khô âm đạo.

Suy buồng trứng sớm

Đối với phụ nữ , buồng trứng là một trong những cơ quan quan trọng nhất, bởi nó không chỉ có chức năng sản xuất trứng mà còn tiết ra các hormone sinh dục cần thiết cho phụ nữ.

Tuy nhiên, nếu chức năng của buồng trứng suy giảm thì trước hết sẽ khiến chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ bị rối loạn, hơn nữa, buồng trứng sẽ không tiết ra đủ lượng estrogen nên âm đạo của phụ nữ sẽ bị khô.

Không chú ý vệ sinh

Như chúng ta đã biết, sau giai đoạn tuổi dậy thì, phụ nữ sẽ có kinh nguyệt hàng tháng và trong giai đoạn này, khu vực "dưới" thường có nhiều vi khuẩn hơn.

Nếu không thực hiện việc vệ sinh đúng cách, vi khuẩn sẽ tiếp tục sinh sôi, dễ xâm nhập vào âm đạo và gây viêm nhiễm.

Đặc biệt là trong mùa hè nóng bức, phụ nữ ngồi lâu trong văn phòng, khu vực "dưới" liên tục trong trạng thái ẩm ướt và oi bức, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn.

“Cô bé” khô hạn có ảnh hưởng đến “chuyện ấy” của vợ chồng? Bác sĩ nhắc nhở chị em cần cảnh giác đến 4 vấn đề này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do đó, các bạn nữ cần chú trọng đến việc làm sạch "khu vực dưới", và dù có kinh nguyệt hay không, tốt nhất là sử dụng nước ấm để làm sạch vùng ngoại vi.

Đồng thời, hãy thay quần lót thường xuyên và để quần lót dưới ánh nắng mặt trời để tiêu diệt phần lớn vi khuẩn, ngăn chặn tác động tiêu cực lên sức khỏe "khu vực dưới" khi mặc lần sau.

Tuy nhiên, nhắc nhở các bạn nữ, không nên sử dụng các dung dịch vệ sinh một cách mù quáng, vì điều này chỉ làm mất cân bằng axit và kiềm ở vùng đó, làm tăng vấn đề khô âm đạo.

Kỹ năng

Khi nói về triệu chứng khô âm đạo, một số người sẽ có quan niệm cho rằng phụ nữ không có hứng thú quan hệ hoặc “lạnh lùng”, nhưng thực tế cũng có thể nam giới chưa thành thạo một số kỹ năng quan hệ nhất định.

Ví dụ, một số đàn ông quá lo lắng và không dành nhiều thời gian để vuốt ve đầy đủ cho phụ nữ, lúc này phụ nữ không thể đạt đến trạng thái hưng phấn và dịch tiết âm đạo cũng ít hơn.

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Từ khóa:   sức khỏe phụ nữ vùng kín

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