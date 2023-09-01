Gặp phải 4 dấu hiệu này trên tóc, nam giới cần phải đi khám thận ngay nếu không muốn gặp nguy hiểm

Sức khỏe 01/09/2023 07:25

Sự suy giảm chức năng thận của đàn ông bắt đầu từ tóc. Là một người đàn ông, nếu bạn còn trẻ hoặc đang ở độ tuổi trưởng thành và gặp bốn tình huống sau đây về tóc, hãy chú ý đến chức năng thận.

Tóc ngày càng ít đi

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, thận là nguồn gốc của sự phát triển tóc. Nếu thận tinh không đầy đủ, tóc sẽ không mọc dài và dễ rụng.

Gặp phải 4 dấu hiệu này trên tóc, nam giới cần phải đi khám thận ngay nếu không muốn gặp nguy hiểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu thận bắt đầu suy yếu, thận tinh giảm, thậm chí khi bạn chưa đến tuổi 50-60, hoặc không có di truyền mất tóc hay hói đầu trong gia đình, bạn cũng có thể gặp tình trạng rụng tóc, tóc ít đi và thưa thớt.

Đồng thời kèm theo những dấu hiệu sớm lão như rụng răng, ù tai, hay quên, phản ứng chậm chạp, eo và đầu gối yếu.

Tóc bạc ngày càng nhiều

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng tinh và máu đến từ cùng một nguồn, thận dự trữ tinh chất, chuyển hóa máu và tạo ra máu.

Thông thường, khi tinh chất và máu đầy đủ, nang tóc được nuôi dưỡng đầy đủ thì hắc tố sẽ sản sinh ra nhiều hơn.

Nhưng nếu thận của bạn khi tinh chất thiếu và máu không đủ thì các nang tóc sẽ không được nuôi dưỡng, lượng melanin sản sinh ra cũng giảm đi nên tóc đen sẽ dần chuyển sang màu trắng và sẽ có nhiều tóc trắng hơn.

Tóc trở nên khô và dễ gãy rụng

Gặp phải 4 dấu hiệu này trên tóc, nam giới cần phải đi khám thận ngay nếu không muốn gặp nguy hiểm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tóc phụ thuộc máu, sự sống của tóc, cũng như sự mềm mượt và khô héo, đều phụ thuộc vào thận.

Nếu đủ tinh và huyết, tóc sẽ mọc dài, đen bóng và mềm mượt, giống như tóc của trẻ nhỏ thường đen bóng và dày đặc. Tuy nhiên, khi ngược lại, tóc sẽ trở nên khô và xù, không chỉ dễ rụng mà còn dễ gãy, trông giống như cỏ khô.

Tóc dễ bị nhờn

Thường thì, tóc dễ bị nhờn là do cơ thể chúng ta có độ ẩm tương đối cao, lúc này có thể có người thắc mắc, độ ẩm cao không phải là do tỳ vị hư sao ?

Nhưng trên thực tế, Trung y cho rằng thận ngự thủy, thận dương có thể thoát hơi, chuyển hóa khí, cũng có thể điều hòa quá trình chuyển hóa nước trong cơ thể.

Khi thận dương cạn kiệt, nước ngập thì tóc sẽ có xu hướng tiết nhiều dầu, thường đi kèm với sự sưng nước. Nếu thức dậy sớm sẽ dễ bị phù nề, eo và đầu gối yếu ớt, sợ lạnh.

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Từ khóa:   sức khỏe suy thận mái tóc

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