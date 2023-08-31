Cảnh giác với 5 dấu hiệu này khi đi bộ, biết đâu sẽ cứu mạng bạn trong tương lai

Sống khỏe 31/08/2023 00:00

Đi bộ được công nhận là một hình thức tập thể dục rất hiệu quả, đồng thời cũng có thể dùng để đánh giá xem một người có sống lâu hơn hay không. Nếu mắc 5 dấu hiệu này, bệnh tật có thể đã đến gần với bạn.

Chóng mặt và đau đầu

Đi bộ được coi là một hình thức tập thể dục có tác dụng tăng cường sự tiêu hao năng lượng của cơ thể. Tuy nhiên, trong quá trình tiêu thụ oxy, cơ thể cũng được vận động, bình thường sẽ không xuất hiện chóng mặt, đau đầu.

Cảnh giác với 5 dấu hiệu này khi đi bộ, biết đâu sẽ cứu mạng bạn trong tương lai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đau và tức ngực

Một số người có cảm giác đau ngực và khó thở chỉ sau vài bước đi, và do cảm giác không thoải mái nghiêm trọng, họ cần phải dừng lại và nghỉ ngơi.

Trong trường hợp này, cần phải cảnh giác vì đó có thể là triệu chứng của bệnh mạch vành. Bệnh mạch vành là một bệnh mãn tính và cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tử vong.

Do bệnh động mạch vành làm giảm đáng kể hoạt động ở nhiều bệnh nhân nên một cơn đau tim mạch vành nặng có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp tính, tình trạng nghiêm trọng hơn có thể rất nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bước đi không chắc chắn

Nếu khi đi bộ, luôn cảm thấy không ổn định, thậm chí đi lảo đảo và không thẳng, có thể là do sự bất thường trong hệ thống trung ương.

Trong cuộc sống hàng ngày, cần chú ý ăn uống nhẹ nhàng, tránh ăn thức ăn quá nhiều dầu mỡ. Hạ não là một phần quan trọng trong cơ thể con người chịu trách nhiệm điều chỉnh cân bằng.

Tiểu não là bộ phận chịu trách nhiệm giữ thăng bằng trong cơ thể con người, nếu tiểu não không bình thường sẽ mất cảm giác thăng bằng, người bệnh sẽ có cử động bất thường khi đi lại.

Cảnh giác với 5 dấu hiệu này khi đi bộ, biết đâu sẽ cứu mạng bạn trong tương lai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước đi bối rối

Khi đi bộ, nếu có dấu hiệu bước đi hoảng loạn, thường gặp nhất là triệu chứng của bệnh Parkinson, một căn bệnh thần kinh thoái hóa phổ biến ở người già. Cần tăng cường cảnh giác, đi khám bác sĩ kịp thời, không nên coi thường.

Bất thường về khớp

Nếu gặp phải bất thường về khớp khi đi bộ, cần cảnh giác. Một số người có thể cảm thấy đau khớp gối, khó di chuyển, trong khi người khác có thể gặp đau lưng và chân.

Đau đớn nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của bệnh nhân. Khi tuổi tác tăng, nguy cơ loãng xương và viêm khớp thoái hóa cũng tăng lên, đây là những yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến việc đi bộ.

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