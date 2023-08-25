Cơ thể xuất hiện 5 triệu chứng này khi ngủ, nhồi máu não có thể đã đến gần, bác sĩ khuyên cần phải đi khám gấp

Sức khỏe 25/08/2023 11:57

Nhồi máu não là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, vì thế nếu gặp 5 triệu chứng này khi ngủ, chúng ta nên đi khám gấp vì rất có thể nó sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Nhồi máu não là một bệnh lý mạch máu não phổ biến, thường do tắc nghẽn mạch máu gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng con người.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh nhồi máu não ngày càng gia tăng hàng năm, trở thành một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Nhồi máu não có tỷ lệ tử vong cao và là bệnh lý mạch máu não. Nhồi máu não là căn bệnh do lượng máu cung cấp lên não không đủ dẫn đến tình trạng thiếu oxy và thiếu máu cục bộ não, dẫn đến hoại tử tế bào não và rối loạn chức năng.

Nguyên nhân gây nhồi máu não có thể là do tắc nghẽn mạch máu, đông máu, hẹp mạch máu,… và những nguyên nhân này liên quan nhiều đến thói quen ăn uống của con người.

Chảy nước dãi một bên

Cơ thể xuất hiện 5 triệu chứng này khi ngủ, nhồi máu não có thể đã đến gần, bác sĩ khuyên cần phải đi khám gấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chảy nước dãi một bên miệng là triệu chứng thường gặp của nhồi máu não, đặc biệt chảy nước dãi sang một bên khi ngủ là dấu hiệu báo trước rất điển hình của nhồi máu não.

Nguyên nhân là do nhồi máu mạch máu não dẫn đến mất phối hợp cơ và thần kinh, ảnh hưởng lớn đến khoang miệng và gây ra triệu chứng chảy nước dãi.

Đau đầu

Trong nhiều trường hợp, chúng ta sẽ cảm thấy đau đầu, đau đầu cũng là một triệu chứng lâm sàng rất phổ biến, nguyên nhân dẫn đến triệu chứng này có rất nhiều.

Bao gồm thiếu ngủ, căng thẳng tinh thần cao, huyết áp cao, thoái hóa đốt sống cổ, cảm lạnh, bệnh mạch máu não, u não, v.v.

Nhồi máu não cũng có thể gây đau đầu ở người bệnh, vì nhồi máu não sẽ gây xơ vữa động mạch, não không nhận đủ máu và oxy dẫn đến đau đầu.

Nhìn mờ

Mắt là một trong những bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể, mắt không vệ sinh hoặc quá mệt mỏi sẽ gây khó chịu cho mắt và mờ mắt.

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng mắt bình thường, nghỉ ngơi đúng giờ mà thị lực vẫn giảm nhanh trong một khoảng thời gian thì có thể do mạch máu não bị tắc nghẽn.

Buồn nôn

Cơ thể xuất hiện 5 triệu chứng này khi ngủ, nhồi máu não có thể đã đến gần, bác sĩ khuyên cần phải đi khám gấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi nhồi máu não xuất hiện, nhiều triệu chứng bất lợi sẽ rõ ràng hơn. Nếu bạn luôn có cảm giác buồn nôn, buồn nôn trong quá trình ngủ thì đó có thể là tín hiệu của bệnh nhồi máu não.

Trong quá trình nhồi máu não phát triển, não sẽ bị tổn thương, thiếu máu cục bộ, nếu không được cung cấp đủ máu có thể gây buồn nôn.

Một số bệnh nhân có thể nôn mửa trong khi ngủ, vì vậy khi xuất hiện các triệu chứng khó tiêu này cũng nên cảnh giác với bệnh nhồi máu não.

Nếu điều trị kịp thời, mạch máu có thể được nạo vét, duy trì tuần hoàn máu bình thường nên tình trạng buồn nôn, nôn mửa sẽ được cải thiện. .

Ngáp liên tục

Khi tình trạng xơ cứng động mạch trong não tăng dần, khoang chính thức ngày càng hẹp, hiện tượng thiếu máu não, thiếu oxy sẽ ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt khi trung tâm hô hấp bị thiếu oxy sẽ gây ra phản xạ ngáp.

Hiện tượng này thường xảy ra trong vòng 5-10 ngày trước khi xuất hiện cơn đột quỵ do thiếu máu cục bộ và 80% bệnh nhân thường xuyên ngáp đều có hiện tượng này, đây là một tín hiệu cảnh báo quan trọng.

 

 

 

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Từ khóa:   sức khỏe nhồi máu não triệu chứng

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