Đang ăn mì, người phụ nữ được “cao nhân” nhắc nhở: “Cơ thể bà đang có khối u”

Mới đây, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã may mắn phát hiện kịp thời khối u trong não nhờ sự giúp đỡ của một vị bác sĩ hiện đang làm việc tại bệnh viện lớn.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, một người phụ nữ họ Zhu hiện đang sống ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, đang ăn mì được nửa chừng thì bị một người lạ nói rằng bà có thể có khối u trong não.

Thường thì mọi người sẽ nghĩ người đó bị bệnh, nhưng bà ấy thực sự đã đến bệnh viện để kiểm tra và quả nhiên phát hiện ra bà có thể bị u tuyến yên.

Sau đó, cô đã liên lạc được với người đàn ông xa lạ đó và mới biết rằng ông ấy là giám đốc khoa thần kinh ngoại vi.

Bác sĩ phát hiện người phụ nữ họ Zhu bị u tuyến yên. Ảnh: Aboluowang

Zhao Ming, Giám đốc Khoa Phẫu thuật Thần kinh tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Chư Kị, tỉnh Chiết Giang, cho biết tại nhà hàng mì, ông quan sát thấy ngoại hình của bà Zhu có chút kỳ lạ: “Môi, mũi và các ngón tay đều đặc biệt dày, thậm chí xương trán còn nhô ra hơn so với người bình thường. Tôi nghĩ việc một người lạ đi nói như vậy với cô ấy là một việc rất xúc phạm”.

Nhưng với tinh thần của một bác sĩ, ông vẫn tiếp cận và thông báo cho bà ấy.

Zhao Ming tiết lộ rằng đầu tiên ông hỏi bà Zhu có bị tiểu đường không và khi bà ấy trả lời là có, sau đó ông nói: “Có thể cô có một khối u trong não. Nếu cô tin tôi, tôi sẽ để lại số điện thoại. Cô có thể đến tìm tôi để kiểm tra”.

Sau ca phẫu thuật do Zhao Ming thực hiện, khối u bên trong đầu của bà Zhu đã được loại bỏ thành công và hiện bà đã xuất viện khỏi bệnh viện và phục hồi.

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