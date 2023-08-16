Bác sĩ chỉ ra 4 dấu hiệu ở chân cho thấy tế bào ung thư bắt đầu “làm loạn”

Sức khỏe 16/08/2023 12:50

Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm, vì thể để phát hiện sớm thì chúng ta cần phải biết những dấu hiệu bất thường trên cơ thể đặc biệt là ở chân.

 

Như chúng ta đã biết, ung thư là khối u ác tính rất nguy hiểm, dù xuất hiện ở phổi, gan hay đường tiêu hóa thì đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng người bệnh.

Và những căn bệnh ung thư này đều có một đặc điểm chung là người bệnh rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu.

Khi người ta cảm thấy bất thường tức là bệnh đã vào giai đoạn giữa và cuối, nhưng đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để điều trị.

Tuy nhiên, mặc dù các triệu chứng ban đầu của bệnh ung thư không quá rõ ràng nhưng nếu đủ cẩn thận, bạn cũng có thể phát hiện ra những bất thường trong cơ thể.

Đặc biệt là ở chân và bàn chân, nếu xuất hiện những đặc điểm này chứng tỏ khối u đã xâm lấn cơ thể.

Phù chi dưới

Bác sĩ chỉ ra 4 dấu hiệu ở chân cho thấy tế bào ung thư bắt đầu “làm loạn” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù phù nề sinh lý xảy ra khi ngồi lâu hoặc uống nhiều nước nhưng có thể thuyên giảm khi hoạt động thể chất.

Nếu chi dưới đột nhiên xuất hiện phù nề, kéo dài không cải thiện, dùng tay ấn vào sẽ có triệu chứng chậm hồi phục, rất có thể trong cơ thể có tế bào ung thư .

Theo điều tra lâm sàng, cho dù là ung thư cổ tử cung hay ung thư gan thì khi đến bệnh nhân sẽ bị phù chân.

Vì ung thư sẽ không chỉ làm tiêu hao chất dinh dưỡng trong cơ thể mà còn làm mất cân bằng áp suất thẩm thấu của tế bào, khiến nước thấm vào khoảng kẽ và gây phù nề.

Nếu không được điều trị, nó thậm chí có thể chèn ép các dây thần kinh và mạch máu của chi dưới, gây phù nề dai dẳng. Tình trạng càng nặng thì các triệu chứng sẽ càng rõ rệt.

Có cục u ở chân

Chúng ta đều biết các tế bào có mặt trong mọi bộ phận của cơ thể. Mặc dù ung thư có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào có tế bào, nhưng không có nhiều ung thư biểu mô tại chỗ ở chân và tất cả chúng đều là ung thư biểu mô di căn.

Nếu có một khối bất thường ở chân, đó có thể là tín hiệu của sự di căn ung thư, chẳng hạn như ung thư cổ tử cung, ung thư phổi , ung thư buồng trứng, v.v., tất cả đều có khả năng di căn xương.

Nốt ruồi ở chân đã thay đổi

Bác sĩ chỉ ra 4 dấu hiệu ở chân cho thấy tế bào ung thư bắt đầu “làm loạn” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những nốt ruồi được đề cập ở đây thực chất là sản phẩm của quá trình tích tụ sắc tố dưới da.

Ở những trường hợp bình thường, khi các nốt ruồi sắc tố mọc lên sẽ không có những thay đổi quá rõ ràng.

Nếu nốt ruồi trên chân gần đây phát hiện có sự thay đổi tương đối lớn, hoặc phát triển bất thường dài hơn 1 cm, ranh giới không rõ ràng, bề mặt bị vỡ ra nhiều lần thì đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Biểu hiện này trên lâm sàng được gọi là u hắc tố ác tính, một loại ung thư da.

Hình dạng của ngón chân

Ngón chân là bộ phận chúng ta rất dễ bỏ qua, nhưng phải nói rằng một số căn bệnh thực sự có thể phản ánh qua ngón chân, chẳng hạn như ung thư phổi.

Nếu bạn đột nhiên phát hiện gần đây đầu ngón chân dày lên bất thường và nhô lên khỏi bề mặt da thì lúc này bạn nên hết sức cảnh giác.

Ngoài các triệu chứng của bệnh phổi mãn tính, nó cũng có thể là dấu hiệu của sự xuất hiện của bệnh ung thư phổi.

Khi bị ung thư phổi, đầu tiên sẽ làm suy giảm chức năng hô hấp của cơ thể con người.

Đặc biệt khi phổi phình to làm tắc nghẽn các đường dẫn khí lớn, người bệnh sẽ có các biểu hiện như tức ngực, khó thở, các ngón chân nếu không nhận đủ máu sẽ xuất hiện hiện tượng tăng sản bất thường.

Nói chung, nếu bạn muốn biết cơ thể mình có khỏe mạnh hay không, bạn có thể đánh giá bằng cách quan sát một số hoạt động của đôi chân.

 

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Từ khóa:   sức khỏe ung thư ngón chân

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