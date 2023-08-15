Người gan kém đừng làm 6 thói quen này kẻo bệnh thêm nặng, tự rước họa vào thân

Sức khỏe 15/08/2023 15:05

Gan là cơ quan quan trọng trong cơ thể con người, tuy nhiên do thói quen sinh hoạt không tốt và các yếu tố môi trường có thể gây ra những mức độ tổn thương khác nhau đối với sức khỏe lá gan.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hơn 7 triệu người chết vì các bệnh về gan như viêm gan, xơ gan, ung thư gan,…

Ngoài ra, gan nhiễm mỡ cũng là một bệnh lý về gan phổ biến, có khoảng 25% dân số thế giới mắc gan nhiễm mỡ ở các mức độ khác nhau. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng hết sức tránh những thói quen xấu gây hại cho gan.

Uống rượu quá nhiều

Người gan kém đừng làm 6 thói quen này kẻo bệnh thêm nặng, tự rước họa vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rượu bia là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh về gan, trong đó gan nhiễm mỡ do rượu và viêm gan do rượu là hai căn bệnh phổ biến nhất.

Gan nhiễm mỡ do rượu là do sự tích tụ các chất chuyển hóa của rượu trong gan , cản trở quá trình chuyển hóa chất béo bình thường của gan và khiến mỡ tích tụ trong gan.

Viêm gan do rượu là một phản ứng viêm gây ra bởi các chất chuyển hóa của rượu trong gan, có thể dẫn đến tổn thương tế bào gan, dẫn đến viêm gan.

Xơ gan phát triển ở 10% -20% người nghiện rượu mãn tính , có thể dẫn đến suy gan hoặc ung thư gan.

Tác hại của rượu đối với gan là không thể phục hồi. Để bảo vệ sức khỏe của gan, chúng ta nên hạn chế uống rượu.

Tính theo rượu có nhiệt độ trên 38°, nếu nam uống 3 lạng, nữ uống 2 lạng thì được coi là uống quá độ. Nên giảm lượng rượu hoặc cố gắng cai nghiện kịp thời.

Ăn quá nhiều đường

Fructose là một loại đường đơn tự nhiên có trong trái cây, rau và mật ong. Quá trình chuyển hóa đường fructose chủ yếu diễn ra ở gan.

Lượng đường fructose dư thừa có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa chất béo ở gan, khiến mỡ tích tụ trong gan, từ đó dẫn đến gan nhiễm mỡ không do rượu .

Ngoài ra, lượng đường fructose dư thừa có thể dẫn đến hội chứng chuyển hóa, bao gồm các triệu chứng béo phì, huyết áp cao, lượng đường trong máu cao và mỡ máu cao, tất cả đều có thể gây hại cho gan.

Ngoài fructose, các loại đường bổ sung cũng có thể gây tổn thương gan: Hấp thụ quá nhiều saccarose và glucose sẽ dẫn đến hội chứng chuyển hóa như béo phì, lượng đường trong máu cao, cholesterol cao và huyết áp cao.

Ngoài ra, nó có thể dẫn đến các bệnh về gan như bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và xơ gan.

Béo phì

Người gan kém đừng làm 6 thói quen này kẻo bệnh thêm nặng, tự rước họa vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Béo phì cũng khiến mỡ tích tụ trong gan dẫn đến gan nhiễm mỡ không do rượu, xơ hóa gan và hội chứng chuyển hóa.

Nếu bạn đã bị bệnh gan, giảm cân cũng có thể giúp kiểm soát sự tiến triển của bệnh và giảm các triệu chứng.

Lạm dụng thuốc

Việc lạm dụng thuốc có thể gây ra các mức độ tổn thương gan khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố như loại thuốc, liều lượng và thời gian sử dụng.

Một số loại thuốc có thể gây tổn thương gan và chức năng gan bất thường, thậm chí gây ra các bệnh nghiêm trọng như viêm gan và xơ gan. Chẳng hạn, việc lạm dụng thuốc hạ sốt giảm đau, an thần gây ngủ, kháng sinh, thuốc điều trị ung thư …

Vì vậy, chúng ta nên sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, đối với những bệnh nhân phải sử dụng thuốc trong thời gian dài thì nên kiểm tra chức năng gan thường xuyên.

Sống trong những cảm xúc tiêu cực trong một thời gian dài

Người gan kém đừng làm 6 thói quen này kẻo bệnh thêm nặng, tự rước họa vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cảm xúc tiêu cực có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất ở gan, làm tăng nguy cơ viêm gan, làm tổn thương tế bào gan và làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh gan.

Để bảo vệ sức khỏe của gan, chúng ta nên cố gắng tránh để những cảm xúc tiêu cực kéo dài.

Nếu không thể tránh được, nên áp dụng các chiến lược đối phó tích cực càng nhiều càng tốt, chẳng hạn như tìm kiếm sự điều trị tâm lý chuyên nghiệp, áp dụng các kỹ thuật thư giãn và tập thể dục.

Thức khuya, thiếu ngủ

Thức khuya có thể gây tổn thương gan ở các mức độ khác nhau như tăng gánh nặng cho gan, giảm chức năng chuyển hóa của gan, tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan… Ngoài việc gây hại cho gan, thức khuya, thiếu ngủ còn ảnh hưởng đến sức khỏe ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Bé gái 2 tuổi mắc bệnh ung thư với cái bụng căng như bong bóng, bố mẹ chuẩn bị từ bỏ nhưng kỳ tích đã xảy ra

Bé gái 2 tuổi mắc bệnh ung thư với cái bụng căng như bong bóng, bố mẹ chuẩn bị từ bỏ nhưng kỳ tích đã xảy ra

Mới đây, một bác sĩ ở Trung Quốc đã phẫu thuật thành công cứu sống một bé gái 2 tuổi sau khi phát hiện căn bệnh ung thư “chết người” trong cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe gan cơ thể

TIN MỚI NHẤT

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 18 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 14 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm