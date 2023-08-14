Mặc dù tỷ lệ mắc nhiều bệnh sẽ tăng lên ở tuổi 50, nhưng cũng có một số người già vẫn có sức khỏe tốt ở tuổi 50.

Có người nói sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên của cơ thể con người, không thể đảo ngược, thực ra cũng không thể nói tuyệt đối như vậy, một số bệnh thực ra có thể phòng ngừa và kiểm soát được.

Nhiều người không mắc 4 bệnh này ở tuổi 50 và họ có thể về cơ bản sống đến 80 tuổi!

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Cao huyết áp được biết đến như một kẻ giết người thầm lặng, khi nó gây tổn hại cho sức khỏe thì nó hoàn toàn không có biểu hiện gì mà lại diễn ra âm thầm, nhiều người cho rằng không có triệu chứng thì cũng không có hại gì.

Điều này là hoàn toàn sai lầm, bệnh cao huyết áp có thể gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể bao gồm não, tim và thận, bệnh một khi đã tổn thương thì không thể nào cứu vãn được.

Bệnh ung thư

Càng lớn tuổi, nguy cơ mắc ung thư càng cao vì cơ thể lão hóa vốn đã làm tăng cơ hội đột biến tế bào.

Mặc dù những người trẻ tuổi cũng có khả năng mắc bệnh ung thư, nhưng những người già trên năm mươi tuổi mới là lực lượng chính của bệnh ung thư.

Ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư vú , ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tụy và nhiều loại ung thư khác có nhiều khả năng nhắm đến người cao tuổi.

Ngoài ra, hầu hết các bệnh ung thư khi được phát hiện đều đã ở giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian sống sót của người già sau khi mắc phải bệnh ung thư sẽ giảm đi rất nhiều.

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

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Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là một trong những bệnh về đường hô hấp bị bỏ quên nhiều nhất.

Nhiều người không biết rằng COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính) là một căn bệnh mà người bệnh thường mắc phải khi đã lớn tuổi và đã ở giai đoạn giữa và cuối nên rất khó điều trị, tỷ lệ sống thêm 5 năm của bệnh nhân giai đoạn nặng là chỉ 30%-40%!

Hút thuốc lá lâu năm là nguyên nhân quan trọng gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, vì vậy bạn nên tránh xa thuốc lá khi còn trẻ.

Đối với người già trên 50 tuổi, việc họ có mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không thực ra rất đơn giản, chỉ cần đi khám bệnh viện để chụp CT ngực và kiểm tra chức năng phổi, sẽ có kết quả rõ ràng.

Đột quỵ

Đột quỵ thực sự là một căn bệnh đáng sợ, đã cướp đi cuộc sống của rất nhiều người cao tuổi, và nhiều người sống sót cũng có thể phải sống với tàn tật suốt đời. Điều này không chỉ làm tăng đau đớn cho người già mà còn làm gia tăng gánh nặng kinh tế cho gia đình.