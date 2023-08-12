Không ngờ, sau khi bác sĩ tiến hành siêu âm, đã phát hiện ra rằng trong gan của cô ấy thực sự có một phôi thai. Điều này khiến bác sĩ người Canada này cảm thấy ngạc nhiên vô cùng: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này xảy ra trong gan!”

Theo đó, một bác sĩ người Canada đã đăng tải lên mạng đoạn video chia sẻ về trường hợp cực kỳ hiếm gặp, một phụ nữ 33 tuổi đi khám vì chảy máu vùng kín suốt 14 ngày.

Trước đây, một bác sĩ người Đài Loan đã chỉ ra rằng tính đến năm 2018, trên thế giới chỉ có 31 trường hợp tương tự, điều này cho thấy “thai ngoài tử cung ở gan” là cực kỳ hiếm gặp.

Bác sĩ cho biết, do tính mạng của thai phụ bị đe dọa nên cuối cùng thai nhi không thể được cứu và phải tiến hành phẫu thuật để loại bỏ. May mắn là sau khi phẫu thuật, thai phụ không gặp vấn đề lớn.

Bác sĩ người Canada phát hiện người phụ nữ mang thai ngoài tử cung ở gan. Ảnh: China Press

Vụ “thai ngoài tử cung ở gan” cực kỳ hiếm gặp này xảy ra vào năm 2018. Nawei, bác sĩ nhi khoa tại Viện Nghiên cứu của Bệnh viện Nhi đồng Manitoba, Canada, mới đây đã quay một video trên mạng xã hội để chia sẻ chi tiết về vụ việc.

Bác sĩ Nawie cho biết ngoài tử cung thường xảy ra ở vùng buồng trứng, cổ tử cung hoặc các cơ quan trong hộp sọ chậu, nhưng lần này là lần đầu tiên anh thấy xảy ra ngoài tử cung trong gan trong quá trình làm nghề.

“Tôi đã nghĩ rằng mình đã thấy tất cả mọi thứ, nhưng việc xảy ra trong gan vẫn là lần đầu tiên đối với tôi!”, bác sĩ Nawei cho biết.

Khi bà bầu 33 tuổi này đến thăm bác sĩ Navie, cô đã chảy máu từ vùng kín trong 14 ngày và đã trôi qua 49 ngày kể từ kỳ kinh trước đó.

Bác sĩ ngay lập tức tiến hành kiểm tra và sử dụng siêu âm phát hiện rằng trong gan của cô ấy có một phôi thai, tức là nơi xảy ra ngoài tử cung.

Nawie giải thích thêm về cách tình huống này xảy ra, anh nói rằng có thể phôi thai đã di chuyển ngược hướng vào buồng trứng và xuyên qua bên ngoài buồng trứng, tiếp tục đi vào gan.

1% khả năng mang thai ngoài tử cung

Bác sĩ Navi cũng cho biết, nhìn chung khả năng mang thai ngoài tử cung là khoảng 1%, tức là trứng đã thụ tinh làm tổ ở một vị trí bên ngoài tử cung không thể phát triển được, nang bị vỡ do áp lực của thai nhi lớn lên gây chảy máu và tử vong.

Do đó, khi gặp trường hợp ngoài tử cung, phải tiến hành phẫu thuật để loại bỏ phôi thai và các mô bị ảnh hưởng. Nếu không được điều trị kịp thời, thai phụ có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Trong trường hợp hiếm này, thai phụ đã không gặp trở ngại sau khi phẫu thuật, nhưng thai nhi không thể được cứu.

Sau khi video này được phổ biến trên mạng, chỉ trong 2 ngày đã có hơn 3,6 triệu lượt xem, gây sốc cho nhiều người.

Một số người dùng mạng cho biết sự kinh ngạc và tiếc thương: “Đây chắc chắn là một tin sốc đối với cha mẹ, hy vọng mẹ và em bé đều an lành, tôi cảm thấy đau lòng vì việc mất mạng của em bé”.

“Khó tin rằng điều này có thể xảy ra, tại sao phôi thai lại có thể chạy vào gan?”

“Cảm ơn Chúa, cô ấy đã đến gặp bác sĩ, thật là bi kịch cho hai mẹ con”.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Hoa Kỳ, các trường hợp mang thai ngoài tử cung ở gan là cực kỳ hiếm, từ năm 1964 đến 1999, chỉ có 14 trường hợp mang thai ngoài tử cung ở gan trên toàn thế giới.