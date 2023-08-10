4 hành vi giảm 'bản lĩnh đàn ông', thuốc lá và rượu không có trong danh sách, xếp thứ nhất 9/10 chàng đều phạm phải

Sức khỏe 10/08/2023 11:45

Những hành vi "tiêu hao dương khí" của đàn ông có rất nhiều nhưng ảnh hưởng nhiều nhất phải kể tới 4 thói quen sau.

Đầu óc nặng nề, tâm trạng không tốt

4 hành vi giảm 'bản lĩnh đàn ông', thuốc lá và rượu không có trong danh sách, xếp thứ nhất 9/10 chàng đều phạm phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

hiện nay cuộc sống và áp lực công việc tương đối nhiều, đặc biệt là các bạn nam. Họ thường trầm tư hơn nhưng lại không biết cách giao tiếp với người khác, những bạn nam như vậy suốt ngày ủ rũ và đó là dễ làm hao tổn dương khí trầm trọng .

Đừng nghĩ rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, trên thực tế, sau một thời gian dài như vậy sẽ dẫn đến hao hụt dương khí và ảnh hưởng đến tuổi thọ của một người.

Vì vậy, khi bạn nam gặp áp lực thì nhất định phải tìm một cách phù hợp để giải tỏa áp lực. Bạn càng giao tiếp với mọi người, bạn sẽ càng cảm thấy tốt hơn.

Xông hơi

Ngày nay, điều kiện sống đã tốt hơn rất nhiều, con người rất chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe, việc xông hơi ngày càng trở nên phổ biến nên nhiều bạn nam thường xông hơi lúc bình thường.

Xông hơi trong phòng xông hơi mặc dù có thể giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng, đồng thời có thể trục xuất ẩm độc trong cơ thể, nhưng các bạn nam cũng nên chú ý, không nên xông hơi thường xuyên.

Bởi vì dưới nhiệt độ cao, lỗ chân lông ở trạng thái giãn nở, tốc độ tản nhiệt tương đối nhanh, dễ làm tiêu hao dương khí trong cơ thể, cũng không có lợi cho tỷ lệ sống sót của tinh trùng nam giới, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến thần thái và sức hút nam tính của bạn nam.

Ít vận động trong thời gian dài

4 hành vi giảm 'bản lĩnh đàn ông', thuốc lá và rượu không có trong danh sách, xếp thứ nhất 9/10 chàng đều phạm phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo y học cổ truyền, vận động sinh ra dương, chỉ có vận động mới có thể thúc đẩy dương trong cơ thể phát triển.

Tuy nhiên nếu ngồi lâu mà không vận động sẽ ảnh hưởng đến tuần hoàn máu của tứ chi, giảm tốc độ trao đổi chất.

Sau một thời gian dài như vậy, sức đề kháng và khả năng miễn dịch của toàn bộ cơ thể con người sẽ suy giảm, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thức khuya trong thời gian dài

Ngày thuộc dương, đêm thuộc âm, y học cổ truyền chú trọng âm dương hòa hợp. Nếu bạn nam thường xuyên thức khuya sẽ tổn hại dương khí trong cơ thể cho nên bạn nam nhất định phải đi ngủ sớm, không chơi game vì thức khuya. Dương khí trong cơ thể dần cạn kiệt cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ.

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Có những trường hợp, mặc dù có vẻ như sức khỏe tốt, nhưng lại bất ngờ qua đời. Trong khi đó, có những người thường xuyên mắc bệnh nhưng lại sống lâu hơn, việc này xuất phát từ nhiều yếu tố nhưng cơ bản có 2 nguyên nhân.

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Từ khóa:   sức khỏe nam giới dương khí

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