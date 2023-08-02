Không phải là ăn uống hoặc tập thể dục, đây mới là 2 đặc điểm chung của những người sống lâu

Sức khỏe 02/08/2023 17:14

Sống lâu là một trong những mục tiêu đáng mơ ước của nhiều người, tuy nhiên, để có một cuộc sống khỏe mạnh, chúng ta ngoài việc chăm sóc về mặt thể chất thì cũng nên để ý đến mặt tinh thần.

Cuốn sách bán chạy nhất “Ikigai: Bí quyết sống lâu và hạnh phúc của người Nhật” do hai tác giả người Tây Ban Nha Héctor García và Francesc Miralles cộng tác.

Hai nhà nghiên cứu này đã sử dụng Okinawa, một khu vực nổi tiếng về sự sống lâu ở Nhật Bản, để khám phá bí mật về việc sống lâu và tiết lộ rằng ngoài chế độ ăn uống và tập thể dục, tính cách cá nhân cũng là một điều kiện quan trọng để sống lâu.

Sách đề cập đến một nghiên cứu của Đại học Yeshiva, dựa trên tính cách của 250 người trên 100 tuổi để rút ra hai đặc điểm tính cách quan trọng của việc sống lâu:

Tính tích cực và lạc quan

Không phải là ăn uống hoặc tập thể dục, đây mới là 2 đặc điểm chung của những người sống lâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, đa số người trên 100 tuổi có tính cách tích cực và lạc quan, coi nụ cười như yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống và xem sự bình tĩnh và hạnh phúc là ưu tiên số một của cuộc đời.

Người già sống lâu thường có tính cách lạc quan, dễ tính và hướng ngoại, thậm chí khi gặp khó khăn, họ vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, do đó, họ sống lâu hơn và hạnh phúc hơn.

Nhận thức cảm xúc cao

Đặc điểm chung thứ hai của người trên 100 tuổi là sự nhận thức cảm xúc cao, họ không kìm nén cảm xúc và dám thể hiện cảm xúc của mình trước gia đình và bạn bè xung quanh.

Sự nhận thức cảm xúc cao này giúp xây dựng mối quan hệ ổn định, giải quyết xung đột và tăng cường sự hạnh phúc toàn diện.

Không phải là ăn uống hoặc tập thể dục, đây mới là 2 đặc điểm chung của những người sống lâu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận mối liên hệ trực tiếp giữa các đặc điểm tính cách và tuổi thọ, nhưng có thể nói rằng hai đặc điểm này có thể giúp bất kỳ ai sống một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn.

Trên thực tế, khả năng quản lý cảm xúc có liên quan chặt chẽ đến việc cải thiện các mối quan hệ giữa các cá nhân, tăng cường hạnh phúc và thậm chí kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, người cao tuổi vẫn có thể tận hưởng cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn mà không sợ quá trình lão hóa.

 

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Từ khóa:   sức khỏe tinh thần lạc quan

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