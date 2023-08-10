Đối với nhóm người dường như có sức khỏe tốt, có khả năng cao họ có thể bỏ qua các vấn đề cá nhân của mình.

Nếu tình trạng này kéo dài mà không giảm đi, chúng ta cần tăng cường cảnh giác, có thể có vấn đề xảy ra ở một phần của cơ thể.

Khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng không thoải mái như chóng mặt, đau đầu, suy giảm thị lực, giảm cân, đau dạ dày, tiêu hóa kém, tiêu chảy, mệt mỏi cơ bắp và nhiều triệu chứng khác.

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Nếu bạn không đánh giá tốt hoặc quan tâm đến sức khỏe của mình thì bạn nên tham gia kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.

Điều này bao gồm cả các kiểm tra thông thường và các mục tiêu sàng lọc ung thư. Chúng ta nên chú ý đến việc phát hiện các tín hiệu cảnh báo kịp thời, để ngăn chặn các "hiện tượng bất lợi" từ giai đoạn ban đầu.

Ngược lại, đối với những người thường xuyên mắc bệnh, khả năng sống lâu hơn được tăng lên.

Điều này bởi vì sau khi mắc bệnh, họ quan tâm hơn đến sức khỏe của mình và luôn nhận thức rõ ràng về tình trạng sức khỏe.

Điều này giúp phòng ngừa tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn và có lợi cho sự phát triển cá nhân.

Thói quen lối sống

Những người nhận ra rằng cơ thể của mình có vấn đề sẽ chú trọng hơn vào thói quen sống, chẳng hạn như thói quen thức khuya, hút thuốc, uống rượu, ăn uống không đều đặn và nhiều vấn đề khác.

Vì lý do bệnh tật, họ thậm chí có thể từ bỏ hút thuốc, uống rượu và duy trì những thói quen sinh hoạt lành mạnh, chế độ ăn uống nhẹ nhàng, đó sẽ trở thành điều kiện cơ bản để sống lâu.

Hơn nữa, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ ra rằng trong các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ, thói quen sống có thể chiếm khoảng 60%, phần còn lại là di truyền, xã hội, điều kiện y tế, môi trường và nhiều yếu tố khác.

Điều này có nghĩa là kéo dài tuổi thọ có thể nằm trong tầm tay của chính chúng ta.

Đối với những người có vẻ như có sức khỏe tốt, nếu bạn có thói quen sống không tốt thường xuyên, đừng nghĩ rằng bệnh không tìm đến và bạn có thể tự do làm những việc mình muốn.

Hãy nhớ rằng, ngay cả căn bệnh ung thư mà nhiều người sợ hãi, cũng là kết quả của sự tác động kết hợp từ nhiều nguyên nhân.

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Hiện tại, bao gồm cả thuốc, bệnh tật, di truyền, hệ thống miễn dịch và nhiều khía cạnh khác.

Sau một thời gian tích lũy, mới dẫn đến sự tăng trưởng của tế bào đột biến gen, từ đó có thể gây ra căn bệnh ung thư cuối cùng. Đây là một quá trình kéo dài trong thời gian dài.

Nhưng đối với nhóm lớn tuổi, do các chức năng cơ thể và thời gian suy giảm dần nên nguy cơ mắc ung thư cao hơn, lúc này cần chú ý hơn đến việc chủ động thăm khám sức khỏe để phòng ngừa bệnh tật và bảo vệ sức khỏe.