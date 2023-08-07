Người đàn ông suýt mất mạng vì uống 8 chai nước ngọt mỗi ngày

Tin y tế 07/08/2023 06:20

Một người đàn ông 33 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy yếu sau khi uống 8 chai nước ngọt mỗi ngày.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, một người đàn ông 33 tuổi họ Chen đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe không ổn định sau khi uống 8 chai nước ngọt mỗi ngày để đối phó với thời tiết nắng nóng gần đây.

Trong vòng 3 tháng, anh đã giảm 70kg (tức cân nặng chỉ còn 35kg) và gần đây đã trải qua các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và được đưa đến Bệnh viện trực thuộc Đại học Vũ Hán khoa Công nghệ để cấp cứu. Sau đó, anh đã mất ý thức và rơi vào hôn mê.

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Người đàn ông phải nhập viện sau khi uống quá nhiều nước ngọt. Ảnh minh họa: Internet

Yang Yang, trưởng khoa nội tiết của bệnh viện cho biết, Chen được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm toan ceton.

Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Sau quá trình cấp cứu, Chen đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng anh vẫn phải đối mặt với sự khó khăn của bệnh tiểu đường.

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