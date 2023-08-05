Người phụ nữ này đã ngã quỵ trong nhà để xe. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng cô không qua khỏi.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Metro, Ashley Summers, 35 tuổi, đi chơi dịp quốc khánh Mỹ tại Công viên Hồ Freeman ở Indiana, Mỹ từ ngày 1-4/7 cùng chồng và hai con. Khi tới nơi tham quan, cô đau đầu và cảm thấy choáng váng - triệu chứng mất nước.

Vào ngày đi chơi cuối cùng, sau khi chèo thuyền cùng cả gia đình trong thời tiết nắng nóng, Ashley kêu khát nước và uống liên tục 4 chai nước (mỗi chai 500ml) trong vòng 20 phút.

Trở về nhà, Ashley ngã quỵ trong nhà để xe. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng cô không qua khỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Theo VietNamNet dẫn nguồn từ Good Morning America, các bác sĩ thông báo Ashley tử vong do ngộ độc nước. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, tình trạng hiếm gặp này xảy ra khi một người uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, làm đảo lộn cân bằng điện giải trong cơ thể.

Các triệu chứng của tình trạng thừa nước bao gồm thay đổi tinh thần, mất phương hướng, lú lẫn, buồn nôn và nôn. Nếu không được phát hiện sớm, ngộ độc nước có thể dẫn đến co giật hoặc hôn mê.

Tiến sĩ Stephanie Widmer giải thích: "Theo khuyến nghị chung, mỗi người uống trung bình hai lít nước mỗi ngày. Nhưng bạn không nên uống nhiều hơn một lít mỗi giờ".

Khi còn sống, Ashley đã đăng ký hiến tặng nội tạng. Tim, phổi, gan, thận và mô xương của cô được sử dụng để đem lại cơ hội sống cho 5 người khác.

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