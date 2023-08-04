Bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue ngày 5, xuất huyết tiêu hóa nặng, tổn thương gan cấp, suy gan cấp, rối loạn đông máu.

Theo thông tin từ Dân Trí, chiều 4/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Theo đó, ngày 30/7, anh N.Y.N. (49 tuổi, ngụ xã Ea Sol, huyện Ea H'leo) xuất hiện các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn.

Ngày 31/7, anh N. được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế Ea H'leo điều trị. Bệnh nhân được xử trí dịch truyền và các thuốc hỗ trợ khác.

Ngày 1/8, bệnh nhân N. chuyển nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng ngày 3, suy gan cấp.

Dù được điều trị tích cực tại bệnh viện, đến ngày 3/8 bệnh nhân N. hôn mê, phải thở máy và tử vong với chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue ngày 5, xuất huyết tiêu hóa nặng, tổn thương gan cấp, suy gan cấp, rối loạn đông máu.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ báo Pháp luật Việt Nam, theo thống kê của CDC Đắk Lắk, tính đến ngày 3/8, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.315 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó huyện Ea H’leo có 277 trường hợp mắc bệnh.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2023, CDC tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận một trẻ 7 tuổi tử vong do bệnh sốt xuất huyết Dengue.

Sốt xuất huyết tại khu vực phía Nam tăng cao hơn so với dự báo, xuất hiện nhiều ca bệnh nặng ở cả người lớn và trẻ em Bệnh sốt xuất huyết thường xảy ra vào thời điểm tháng 3 đến tháng 4 và khoảng đầu tháng 7 đến tháng 11 hằng năm. Đây là thời gian thuận lợi cho sự phát triển của muỗi vằn.

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