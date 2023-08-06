Thấy có 4 dấu hiệu bất thường này xuất hiện khi đi vệ sinh, bác sĩ khuyên nên đi khám ngay lập tức, để lâu chỉ thêm bệnh vào người!

Sức khỏe 06/08/2023 19:13

Nếu bạn trải qua những biểu hiện đi tiểu bất thường này sau khi uống nước nhiều, đó có thể là một tín hiệu cần lưu ý và đi khám bác sĩ sớm.

Màu nước tiểu bất thường

Nước tiểu bình thường có màu vàng nhạt và trong, nếu bạn uống ít nước hoặc sáng ngủ dậy sẽ có màu vàng nhạt là điều bình thường. Nhưng nếu xuất hiện các màu khác thì có thể liên quan đến bệnh.

Màu máu: phần nhiều do bệnh thận, sỏi, viêm tuyến tiền liệt, u bàng quang… Nếu đi tiểu ra máu kèm theo đau thắt lưng dữ dội thì phần nhiều là do sỏi.

Màu trắng đục: Nước tiểu trong như nước vo gạo , nếu kèm theo tiểu tiện bất thường, sốt, đau thắt lưng thì rất có thể hệ tiết niệu đang bị nhiễm trùng nặng, chẳng hạn như viêm bể thận, viêm bàng quang, viêm niệu đạo hoặc lao thận.

Thấy có 4 dấu hiệu bất thường này xuất hiện khi đi vệ sinh, bác sĩ khuyên nên đi khám ngay lập tức, để lâu chỉ thêm bệnh vào người! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước tiểu có bọt

Đi tiểu nhiều, tư thế đứng quá cao, uống quá ít nước,… sẽ gây ra hiện tượng nước tiểu có bọt, nguyên nhân là do sinh lý.

Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài và nước tiểu đục thì có thể là bệnh lý protein niệu, thường do bệnh thận gây ra, kèm theo các triệu chứng như phù, cao huyết áp,…

Tần suất đi tiểu bất thường

Một người bình thường đi tiểu khoảng 8 lần/ngày, lượng nước tiểu mỗi ngày khoảng 1500ml. Nếu số lần đi tiểu hoặc tăng lượng nước tiểu không phải do uống quá nhiều nước, thì có thể do viêm thận mãn tính hoặc bệnh tiểu đường gây ra.

Thấy có 4 dấu hiệu bất thường này xuất hiện khi đi vệ sinh, bác sĩ khuyên nên đi khám ngay lập tức, để lâu chỉ thêm bệnh vào người! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu lượng nước tiểu sau khi uống nước ít hơn 400ml, thậm chí vô niệu, có thể do hoại tử ống thận, suy tim,…

Viêm và tắc nghẽn niệu quản do kích thích của sỏi cũng có thể dẫn đến thiểu niệu hoặc vô niệu.

Đi tiểu buốt

Viêm đường tiết niệu và sỏi là nguyên nhân phổ biến gây tiểu buốt. Ví dụ, bệnh nhân bị sỏi thận thường cảm thấy ngứa ran, nóng rát và đau như dao cắt, do kích thích niệu đạo khi sỏi thải ra ngoài theo nước tiểu và cát hoặc sỏi nhỏ có thể thải ra ngoài theo nước tiểu.

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Từ khóa:   sức khỏe nước tiểu bất thường

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