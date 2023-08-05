Bác sĩ đông y bật mí 4 thói quen xấu khiến nhiều người mắc chứng tỳ khí hư

Bốn mùa trong năm, đặc biệt là mùa hè, mọi người đều cần bồi bổ lá lách. Trong y học cổ truyền, lá lách ghét ẩm nhất và thích khô nóng.

Nhiều người biết về dạ dày nhưng không rõ về sự quan trọng của lá lách (tỳ vị). Là một cơ quan bạch huyết quan trọng trong cơ thể, lá lách không chỉ là nơi chứa tế bào T và tế bào B được mệnh danh là “chiến binh miễn dịch” mà còn có chức năng tạo máu, dự trữ máu, loại bỏ tế bào già trong cơ thể, tăng cường chức năng miễn dịch đối với các kháng nguyên.

Nhưng vẫn còn rất nhiều người không biết vì sao ngày càng có nhiều người mắc chứng tỳ hư? Trên thực tế, 4 thói quen sống này là đồng lõa và nhiều người chưa bao giờ thay đổi chúng.

Nếu bạn thường xuyên gặp các triệu chứng như tiêu hóa kém, ăn không ngon g, tiêu chảy vào mùa này, có thể đó là tín hiệu rằng tỳ vị không khỏe, cần chú ý bảo vệ chúng.

Ăn hoa quả lạnh

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Vào mùa hè nóng bức, nhiều người thích ăn các loại quả thuộc họ dưa như dưa vàng , dưa hấu , dưa bở,… nhất là để trong tủ lạnh, vị mát và mọng nước khiến người ta mê mẩn không thể dứt ra được.

Nhưng đối với tỳ vị, tiếp xúc lâu dài với thực phẩm sống lạnh dễ làm tổn thương dương khí trong tỳ vị, thậm chí mang theo một lượng lớn khí lạnh vào cơ thể, khiến cơ thể ngày càng lạnh, tứ chi yếu ớt,… Những người tỳ hư cần chú ý tránh xa thực phẩm này.

Suy nghĩ quá nhiều

Y học cổ truyền cho rằng lá lách chủ tâm và những người có xu hướng suy nghĩ quá nhiều sẽ dễ dàng làm hỏng các chức năng sinh lý của lá lách.

Đặc biệt đối với con người hiện đại, trước áp lực công việc ngày càng cao, họ thường lo lắng đủ thứ, khả năng chống chọi với căng thẳng rất nhỏ nên không thể giải tỏa được những cảm xúc tiêu cực.

Cho đến khi những thói quen xấu tiếp tục tích tụ và điều đó có thể dẫn đến tỳ vị hư nhược.

Một cuộc điều tra đã từng phát hiện ra rằng những người có lá lách và dạ dày kém thường có tâm trạng bị ảnh hưởng, dẫn đến suy nghĩ quá nhiều và làm tổn thương lá lách và dạ dày.

Thiếu vận động

Ảnh minh họa: Internet

Người hiện đại sống dưới áp lực cuộc sống quá lớn, với công việc nặng nhọc, hầu như không có thời gian để vận động.

Còn một số người lại tìm lý do lười biếng cho chính mình. Do đó, cơ thể tiêu hao quá ít năng lượng và lâu dài ở trạng thái thiếu vận động.

Ở đây, mọi người hãy phát triển thói quen vận động lành mạnh cho bản thân, ít nhất mỗi ngày tập luyện ít nhất nửa giờ và tập luyện 3-5 lần mỗi tuần.

Đi bộ, đi nhanh, bơi lội, đánh bóng rổ, đánh quần vợt và nhiều hoạt động khác đều là lựa chọn tốt để duy trì sức khỏe của vị.

Ăn uống thất thường

Đối với những người có chế độ ăn uống không cân bằng, lâu ngày không nạp đủ chất dinh dưỡng, người lúc đói lúc no cũng gây bất lợi cho sức khỏe của tỳ vị và dạ dày.

Vì sức khỏe của lá lách và dạ dày, cần hình thành thói quen ăn uống điều độ và tăng cường ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau.