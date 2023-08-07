Những lý do chính khiến nam giới dễ mắc bệnh gút hơn có liên quan đến 4 khía cạnh sau:

Bệnh gout là bệnh khớp do tinh thể lắng đọng mononatri urat, có liên quan trực tiếp đến tăng axit uric trong máu do rối loạn chuyển hóa purin hoặc giảm bài tiết axit uric.

Cả nam và nữ đều tiết ra nội tiết tố trong cơ thể, nam giới chủ yếu là nội tiết tố nam, còn nữ giới là nội tiết tố nữ nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nội tiết tố nam đặc biệt ưa thích axit uric, sẽ ức chế quá trình bài tiết axit uric của thận, dẫn đến hàm lượng axit uric trong cơ thể tăng cao.

Từ đó đẩy nhanh quá trình hình thành và lắng đọng tinh thể axit uric, cuối cùng dẫn đến sự phát triển của bệnh gout.

Ngược lại, hormone nữ giới lại có tác dụng thúc đẩy quá trình tiết axit uric và có khả năng ức chế sự hình thành urat, do đó nguy cơ mắc bệnh gout sẽ giảm đi.

Tuy nhiên, khi phụ nữ bước qua thời kỳ mãn kinh, lượng estrogen sẽ giảm đi rất nhiều và nguy cơ mắc bệnh gút cũng ngang ngửa với nam giới.

Thích thịt và hải sản

Nói một cách tương đối, nhiều bạn nữ có nhiều “kiêng kỵ” trong chế độ ăn uống để giữ dáng, trong khi nam giới thường làm việc và giao tiếp, tiệc tùng nhiều, thích ăn các loại thịt, hải sản, nội tạng động vật,…

Hầu hết các loại thực phẩm này đều chứa axit béo, giá trị purine cao có thể dẫn đến tăng axit uric trong máu.

Đồng thời việc hấp thụ quá nhiều chất béo sẽ làm tăng độ nhớt của máu, tăng gánh nặng lọc của thận, đồng thời cũng kích thích hoạt động của một lượng lớn enzym chuyển hóa purine, tăng purine nội sinh và tạo ra nhiều axit uric.

Thích uống rượu bia

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nam giới có thói quen uống rượu bia nhưng dù là loại rượu nào thì không phải loại rượu nào cũng tốt cho người bệnh gout.

Rượu sau khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa để tạo ra axit lactic, gây ức chế bài tiết axit uric, dễ gây ra bệnh gout.

Bia càng nguy hiểm hơn trong số đồ uống có cồn bởi vì bia có chứa carbon dioxide, có thể được hấp thụ nhanh chóng, carbon dioxide sẽ chuyển hóa thành axit carbonic, làm giảm giá trị pH, gây cản trở bài tiết axit uric và nguy cơ mắc bệnh gout cao hơn.

Căng thẳng tinh thần

Nói một cách tương đối, đàn ông sẽ chịu nhiều áp lực hơn trong cuộc sống.

Thức khuya và làm việc quá giờ, làm việc quá sức, tâm trạng không tốt có thể gây rối loạn điều hòa thần kinh tự chủ của cơ thể, dễ dẫn đến co thắt bề mặt cơ thể và các mạch máu nội tạng, bao gồm cả co thắt mạch máu thận, dẫn đến chuyển hóa axit uric bất thường và giảm sự bài tiết.