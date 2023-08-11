Người đàn ông 57 tuổi nhất quyết tập thể dục hàng ngày để hạ đường huyết, nửa năm sau đạt được kết quả kinh ngạc, đáng để chúng ta học hỏi

Sức khỏe 11/08/2023 12:05

Cuộc sống của con người hiện đại ngày càng được cải thiện nhưng thói quen sinh hoạt ngày càng trở nên bất hợp lý dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tăng. Tuy nhiên để bệnh được cải thiện, người đàn ông dưới đây đã tập thể dục hàng ngày và đạt được kết quả mong đợi.

Cải thiện tình trạng bệnh nhờ tập thể dục

Chú Gao là một người đàn ông lương thiện, ông mở một cửa hàng tiện lợi bình thường và làm việc chăm chỉ cả đời chỉ để chu cấp cho hai người con trai ăn học và an nhàn tuổi già.

Chú Gao luôn có sức khỏe tốt, nhưng gần đây chú ấy luôn cảm thấy không khỏe. Một buổi sáng thức dậy, chú Gao cảm thấy trước mắt tối sầm, kèm theo mệt mỏi, chóng mặt và những khó chịu khác, cảm thấy có gì đó không ổn khi bước xuống giường.

Theo yêu cầu của vợ, chú Gao đến bệnh viện khám, hóa ra chú bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, lượng đường trong máu lúc đói của chú lên tới 13,8mmol/L.

Theo lời kể của vợ ông, cách đây 2 tháng, chú Gao có biểu hiện mệt mỏi, mắt mờ, nhưng họ cứ nghĩ là do tuổi già, sức khỏe yếu chứ không hề nghĩ là do bệnh tiểu đường.

Bị bệnh thì phải điều trị, bác sĩ căn cứ vào tình trạng của ông mà lập ra kế hoạch hạ đường huyết cho chú Cao, bao gồm uống thuốc đúng giờ, ăn uống điều độ và đặc biệt dặn chú phải không ngừng tập thể dục.

Người đàn ông 57 tuổi nhất quyết tập thể dục hàng ngày để hạ đường huyết, nửa năm sau đạt được kết quả kinh ngạc, đáng để chúng ta học hỏi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chú Gao tuân thủ nghiêm ngặt lời khuyên điều trị của bác sĩ. Chú cũng kiên trì tập thể dục trong thời gian dài, cùng vợ tập thể dục hàng ngày, chơi cầu lông và chạy bộ.

Sau một thời gian, chú cảm thấy thể chất của mình được cải thiện và trở nên tràn đầy năng lượng hơn.

Sau nửa năm điều hòa, lượng đường trong máu của anh ấy cuối cùng đã giảm xuống và lượng đường trong máu lúc đói của chú ấy ổn định ở mức khoảng 5,8mmol/ L .

Chú Gao rất biết ơn bác sĩ, chú tin rằng tất cả những người yêu thích đường nên giữ vững quan điểm “hãy chiến đấu hết mình, không bao giờ bỏ cuộc” khi tập thể dục.

4 bài tập có thể giúp hạ đường huyết

Thái cực quyền

Người đàn ông 57 tuổi nhất quyết tập thể dục hàng ngày để hạ đường huyết, nửa năm sau đạt được kết quả kinh ngạc, đáng để chúng ta học hỏi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thái cực quyền với cường độ vừa phải kết hợp giữa cứng rắn và mềm mại, trong các động tác thư giãn và co bóp thường xuyên, có thể tăng cường khả năng hấp thụ và chuyển hóa thành glucose của cơ thể, tăng cường độ nhạy cảm với insulin.

Đồng thời cải thiện sự cân bằng và tính linh hoạt của cơ thể. Thông thường, những người yêu thích đường nên tập Thái cực quyền 5 lần một tuần, mỗi lần từ 20 đến 40 phút.

Bơi lội

Bơi lội là một môn vận động toàn thân, không những có thể nâng cao thể chất của bản thân mà còn giúp hạ đường huyết, nhất là đối với bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 có lượng đường trong máu tăng vừa phải và bệnh nhân tuýp 1 ở giai đoạn ổn định.

Cần lưu ý, lượng vận động bơi lội không nên quá lớn, không nên ăn ngay sau khi vận động, những người mắc bệnh tiểu đường tổn thương da nên tránh bơi lội.

Đi bộ

Người đàn ông 57 tuổi nhất quyết tập thể dục hàng ngày để hạ đường huyết, nửa năm sau đạt được kết quả kinh ngạc, đáng để chúng ta học hỏi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đi bộ nhanh rất có lợi cho những người yêu thích đường, nó có thể tăng cường độ nhạy insulin, cải thiện tình trạng kháng insulin, thúc đẩy các tế bào cơ hấp thu và sử dụng glucose trong cơ thể.

Lúc đầu, nên đi bộ với tốc độ 80-100 bước mỗi phút trong 5 đến 10 phút, sau đó tăng lên 120 bước mỗi phút trong 30 phút.

Khiêu vũ

Khiêu vũ vừa phải có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cường chức năng tim phổi.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khiêu vũ có thể cải thiện chức năng thể chất, tăng cường khả năng miễn dịch, điều hòa nội tiết và giúp hạ đường huyết.

Cần lưu ý rằng độ khó của các động tác vũ đạo nên ở mức vừa phải, đồng thời nên biết trước thể loại vũ đạo phù hợp, đừng bắt chước một cách mù quáng, thời gian không quá 2 giờ.

 

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Từ khóa:   sức khỏe tập thể dục chạy bộ

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