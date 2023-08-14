Bé gái 2 tuổi mắc bệnh ung thư với cái bụng căng như bong bóng, bố mẹ chuẩn bị từ bỏ nhưng kỳ tích đã xảy ra

Sức khỏe 14/08/2023 16:48

Mới đây, một bác sĩ ở Trung Quốc đã phẫu thuật thành công cứu sống một bé gái 2 tuổi sau khi phát hiện căn bệnh ung thư “chết người” trong cơ thể.

Theo Sohu Health, bé gái 2 tuổi ở Trung Quốc bắt đầu bị tiêu chảy vào cuối tháng 9 năm ngoái.

Dù đã dùng thuốc chống tiêu chảy nhưng không có hiệu quả, triệu chứng kéo dài hơn 2 tháng, ba mẹ buộc phải đưa cô bé đến bệnh viện khám.

Siêu âm cho thấy một khối u có kích thước 8x7x9 cm phát triển phía trên thận phải. Sau đó, họ đến các bệnh viện khác để tiến hành các xét nghiệm tiếp theo.

Chụp CT ở bụng cho thấy khối u phát triển ở bên phải ổ bụng, khối u bao quanh các mạch máu thận bên phải, ống ruột cũng bị giãn đáng kể. Bác sĩ chẩn đoán đó là khối u nguyên bào thần kinh ở trẻ nhỏ.

Do tình trạng nặng, cô gái nhập viện ngay trong ngày. Bác sĩ tiến hành điều trị thông thường, kỳ vọng rằng khối u sẽ nhỏ lại trước khi thực hiện phẫu thuật.

Bé gái 2 tuổi mắc bệnh ung thư với cái bụng căng như bong bóng, bố mẹ chuẩn bị từ bỏ nhưng kỳ tích đã xảy ra - Ảnh 1
Bé gái 2 tuổi được các bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh u nguyên bào thần kinh. Ảnh: China Press

Tuy nhiên, trong 3 giai đoạn điều trị đầu tiên, không có sự thay đổi rõ rệt và cô bé đã gặp vấn đề nghiêm trọng như thiếu kali trong máu và tăng huyết áp.

May mắn thay, sau 5 giai đoạn điều trị, khối u đã nhỏ lại một chút so với trước đó. Tuy nhiên, tình trạng của cô bé ngày càng trở nên tồi tệ hơn, buộc phải nhập viện vào phòng hồi sức tích cực.

Bụng cô bé ngày càng phình to, trở nên như một quả bóng khí lớn, dường như sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.

Sau khi kiểm tra, phát hiện ống ruột bị giãn quá mức. Ba mẹ nhìn con gái yếu ớt, không muốn con gái tiếp tục chịu đựng nỗi đau, nên quyết định từ bỏ việc điều trị và về nhà.

Kỳ diệu là, sau 2 tháng, cô bé vẫn sống mạnh mẽ, như thể đang nói “Tôi muốn sống!”.

Vì vậy, ba mẹ mang theo hy vọng cuối cùng, tìm đến  Wu Yurui, giám đốc phẫu thuật lồng ngực và ung thư.

Sau khi suy nghĩ một chút, ông Wu quyết định đảm nhận trách nhiệm này, dù nó rất khó khăn. Cô bé đã gần 3 tuổi nhưng cân nặng chỉ có 8 kg, bị suy dinh dưỡng nặng.

Sau một tuần làm việc chăm chỉ, huyết áp đã giảm từ 200 mmHg xuống còn 120 mmHg, mặc dù vẫn còn cao so với giá trị bình thường là 80 mmHg ở độ tuổi này nhưng vẫn có hy vọng.

Tuy nhiên, trạng thái tinh thần của bé gái ngày càng tồi tệ và bé phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức, nhưng mọi người đều không lạc quan lắm, lo lắng rằng bé sẽ không tỉnh lại sau khi gây mê, nhưng cuối cùng vẫn quyết định phẫu thuật.

Sau 5 giờ đồng hồ, cuối cùng ca phẫu thuật đã kết thúc. Bụng phồng của cô bé đã không còn tồn tại, thay vào đó là một vùng bụng nhỏ phẳng. Sau đó, cô bé được chuyển vào phòng hồi sức tính cực để được chăm sóc đặc biệt.

Vào tối cùng ngày, huyết áp của cô bé đã trở lại bình thường, không còn tiêu chảy xảy ra và mức kali trong máu nhanh chóng ổn định trở lại.

Ngày hôm sau, cô bé được chuyển về phòng bệnh thông thường, sau một thời gian nghỉ ngơi, cô bé có thể ăn uống và cân nặng nhanh chóng tăng lên.

Các chi trên cơ thể không còn gầy gò như trước, khuôn mặt trở nên tròn trịa đáng yêu

 

 

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Từ khóa:   ung thư bé gái bác sĩ

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