Mới đây, một bé gái 5 tuổi ở Brazil đã qua đời vì không có huyết thanh kháng độc bọ cạp khiến lực lượng chức năng phải vào cuộc điều tra làm rõ.

Jamie Li, một bé gái 5 tuổi, bị bọ cạp đốt tại nhà vào ngày 11/8. Cô bé được đưa đến trung tâm y tế Vila Cristina ở Piracicaba, Sao Paulo, vào khoảng 8:20 tối. Tuy nhiên, khi đến đây, cô bé đã bỏ lỡ thời gian điều trị quan trọng.

Dù sau đó cô bé được đưa đến bệnh viện thứ hai và được tiêm huyết tương thành công, nhưng đã quá muộn.

Người mẹ, Patricia, cho biết: "Khi cô bé đến bệnh viện thứ hai, đã rất khó để tìm mạch và tình hình sau đó càng trở nên tồi tệ hơn. Vào khoảng 2 giờ sáng, cô bé bắt đầu ngừng tim và qua đời vào lúc 8 giờ sáng".

Bé gái 5 tuổi qua đời chỉ sau vài tiếng bị bọ cạp chích. Ảnh: ET Today

Patricia cáo buộc rằng nếu bệnh viện đầu tiên ngay lập tức thông báo cho họ biết không có huyết tương, con gái có thể không phải chết.

“Con bé đã khóc lóc suốt thời gian ở bệnh viện, chịu đựng nhiều đau đớn. Con bé nói mình không muốn chết và chúng tôi đã phải chờ đợi một giờ trong phòng cấp cứu”, Partricia cho biết.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, Bộ Y tế của chính quyền bang cho biết họ phát hiện ra rằng bệnh viện đầu tiên thực sự có huyết thanh, nhưng tại sao nó không được cung cấp cho cô gái lần đầu tiên và lý do chuyển viện của cô ấy đang được điều tra.

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