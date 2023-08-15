Không có huyết thanh kháng độc bọ cạp, bé gái 5 tuổi không may qua đời chỉ sau vài tiếng

Sức khỏe 15/08/2023 17:34

Mới đây, một bé gái 5 tuổi ở Brazil đã qua đời vì không có huyết thanh kháng độc bọ cạp khiến lực lượng chức năng phải vào cuộc điều tra làm rõ.

Jamie Li, một bé gái 5 tuổi, bị bọ cạp đốt tại nhà vào ngày 11/8. Cô bé được đưa đến trung tâm y tế Vila Cristina ở Piracicaba, Sao Paulo, vào khoảng 8:20 tối. Tuy nhiên, khi đến đây, cô bé đã bỏ lỡ thời gian điều trị quan trọng.

Dù sau đó cô bé được đưa đến bệnh viện thứ hai và được tiêm huyết tương thành công, nhưng đã quá muộn.

Người mẹ, Patricia, cho biết: "Khi cô bé đến bệnh viện thứ hai, đã rất khó để tìm mạch và tình hình sau đó càng trở nên tồi tệ hơn. Vào khoảng 2 giờ sáng, cô bé bắt đầu ngừng tim và qua đời vào lúc 8 giờ sáng".

Không có huyết thanh kháng độc bọ cạp, bé gái 5 tuổi không may qua đời chỉ sau vài tiếng - Ảnh 1
Bé gái 5 tuổi qua đời chỉ sau vài tiếng bị bọ cạp chích. Ảnh: ET Today

Patricia cáo buộc rằng nếu bệnh viện đầu tiên ngay lập tức thông báo cho họ biết không có huyết tương, con gái có thể không phải chết.

“Con bé đã khóc lóc suốt thời gian ở bệnh viện, chịu đựng nhiều đau đớn. Con bé nói mình không muốn chết và chúng tôi đã phải chờ đợi một giờ trong phòng cấp cứu”, Partricia cho biết.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, Bộ Y tế của chính quyền bang cho biết họ phát hiện ra rằng bệnh viện đầu tiên thực sự có huyết thanh, nhưng tại sao nó không được cung cấp cho cô gái lần đầu tiên và lý do chuyển viện của cô ấy đang được điều tra.

 

 

 

 

Bé gái 2 tuổi mắc bệnh ung thư với cái bụng căng như bong bóng, bố mẹ chuẩn bị từ bỏ nhưng kỳ tích đã xảy ra

Bé gái 2 tuổi mắc bệnh ung thư với cái bụng căng như bong bóng, bố mẹ chuẩn bị từ bỏ nhưng kỳ tích đã xảy ra

Mới đây, một bác sĩ ở Trung Quốc đã phẫu thuật thành công cứu sống một bé gái 2 tuổi sau khi phát hiện căn bệnh ung thư “chết người” trong cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   bọ cạp bé gái nọc độc

TIN MỚI NHẤT

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 14 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm