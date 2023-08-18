Người phụ nữ nhập viện vì bị tiêu chảy và tê bì, bác sĩ chỉ ra thói quen tưởng chừng vô hại mà nhiều người mắc phải vào mùa hè

Mới đây, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã phải nhập viện và được bác sĩ chẩn đoán nồng độ kali trong máu quá thấp vì ăn dưa hấu để qua đêm.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, một cư dân mạng đã tiết lộ rằng người mẹ đã có tình trạng lo âu từ trước và môi trường oi bức mùa hè đã làm tăng thêm căng thẳng cho bà.

Đến buổi trưa ngày 9/9, người mẹ lấy ra một trái dưa hấu từ tủ lạnh mà không ăn hết từ đêm trước, sau đó cô ấy uống một nửa ly cà phê đá, ngay lập tức xuất hiện các triệu chứng khó chịu,

Ban đầu, gia đình nghĩ rằng chỉ là ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, lo ngại bị trách mắng nếu hỏi thăm, vì vậy họ quyết định để mẹ tự nghỉ ngơi bên cạnh.

Tuy nhiên, vào buổi tối cùng ngày, triệu chứng khó chịu của người mẹ bất ngờ trở nên nghiêm trọng hơn, không chỉ cả cơ thể mệt mỏi mà còn xuất hiện triệu chứng tê bì và tiêu chảy.

Sau khi được đưa đi cấp cứu và kiểm tra, mới phát hiện ra rằng nguyên nhân là nồng độ kali trong máu quá thấp.

Ăn dưa hấu để qua đêm có thể ảnh hưởng tới tình trạng sức khỏe đặc biệt là người già. Ảnh minh họa: Internet

Tác giả bài viết nói: “Tôi biết việc này nhưng không quan tâm chút nào, sau khi kiểm tra thấy lượng kali trong máu quá thấp, anh mới biết mẹ mình bị tiêu chảy sau khi ăn “dưa hấu để qua đêm” và uống cà phê.

Bác sĩ cũng chỉ ra rằng dưa hấu không phải là loại trái cây có thể để qua đêm, mặc dù việc bọc bằng giấy bảo quản có thể là một phương pháp tốt, nhưng vẫn không khuyến khích “sử dụng qua đêm”.

Ngoài ra, việc lấy tủ lạnh ra và để ở nhiệt độ phòng trong một khoảng thời gian ngắn cũng là một trong những nguyên nhân chính gây sinh ra vi khuẩn.

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