Người đàn ông 29 tuổi bị nhồi máu cơ tim, bác sĩ chỉ ra thói quen vô cùng “nguy hiểm” mà nhiều người hay mắc phải

Sức khỏe 16/08/2023 16:44

Mới đây, một người đàn ông đã đến bệnh viện để kiểm tra sau khi đột ngột bị tức ngực dữ dội và kết quả chẩn đoán anh bị nhồi máu cơ tim.

Một người đàn ông 29 tuổi ở Đài Loan, do công việc kinh doanh ban ngày và làm bảo vệ ban đêm, không có thời gian để ăn sáng và đôi khi bận đến mức không kịp ăn trưa.

Bữa tối anh ấy ăn nhiều hơn và cộng thêm việc có những bữa tiệc không lành mạnh, dẫn đến nhồi máu cơ tim đột ngột khi chỉ mới 29 tuổi.

Kết quả kiểm tra cho thấy cả ba động mạch vành đều bị tắc nghiêm trọng và một trong số đó đã bị tắc hoàn toàn.

Bác sĩ cho biết, do làm việc và nghỉ ngơi điều độ, không ăn sáng nên các bệnh tim mạch vốn dĩ chỉ xuất hiện ở người trung niên và cao tuổi nay càng dễ xuất hiện ở người trẻ tuổi.

Người đàn ông 29 tuổi bị nhồi máu cơ tim, bác sĩ chỉ ra thói quen vô cùng “nguy hiểm” mà nhiều người hay mắc phải - Ảnh 1
Người đàn ông đã đến bệnh viện để khám sau khi bị tức ngực. Ảnh minh họa: Internet

Huang Jianlong, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Zhenxing, cho biết một nghiên cứu quốc tế đã theo dõi hàng nghìn người trong hơn 10 năm đã phát hiện ra rằng so với những người thường ăn sáng, những người không ăn sáng có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch tăng lên 87% và tỷ lệ mắc đột quỵ tăng gấp khoảng 3 lần.

Điều này cho thấy việc ăn sáng hay không có mối liên hệ đáng kể đối với sức khỏe tim mạch.

Ông cảnh báo rằng, ngay cả khi có di truyền gia đình về các yếu tố nguy cơ như cao huyết áp, đái tháo đường và mỡ máu cao. Nếu vẫn duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, bao gồm ăn ba bữa mỗi ngày, đặc biệt là ăn sáng, vẫn có cơ hội tránh khỏi các bệnh liên quan đến các yếu tố nguy cơ này.

Tuy nhiên, nếu chế độ ăn uống không tốt, những bệnh mãn tính thường xảy ra ở người cao tuổi cũng có thể tấn công sức khỏe của người trẻ sớm hơn dự kiến.

 

 

 

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Từ khóa:   sức khỏe nhồi máu cơ tim đàn ông

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