Mách bạn 6 mẹo vặt đơn giản trị dứt điểm mùi hôi chân, thoát khỏi nỗi ám ảnh vào những ngày nắng nóng

Sức khỏe 25/08/2023 06:30

Khi cởi giày, mùi hôi chân sẽ bốc lên, điều này không chỉ làm bản thân khó chịu mà còn khiến những người xung quanh cảm thấy không thoải mái. Vì thế để muốn tránh khỏi tình trạng này, hãy thực hiện 6 mẹo vặt này.

Rửa chân

Việc rửa chân đúng cách rất quan trọng! Có phải khi tắm, bạn chỉ rửa chân một chút và coi như đã rửa sạch?

Nhưng để ngăn chặn vi khuẩn, bạn hãy bắt đầu bằng việc vệ sinh bàn chân thật kỹ mỗi ngày.

Mách bạn 6 mẹo vặt đơn giản trị dứt điểm mùi hôi chân, thoát khỏi nỗi ám ảnh vào những ngày nắng nóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng xà phòng hoặc gel tắm, làm sạch lòng bàn chân, mu bàn chân và các ngón chân một cách cẩn thận, chà kỹ trong 45 giây để tiêu diệt hết vi trùng bám trên bàn chân.

Chọn giày và tất có độ thoáng khí cao

Hãy chọn những đôi giày có độ thoáng khí cao như: giày vải lưới hoặc giày da để tăng độ thoáng khí cho giày.

Hãy chọn những loại tất cotton nguyên chất và những loại tất năm ngón, có tác dụng thấm hút mồ hôi tốt, giúp da không bị ướt khi ra mồ hôi quá nhiều, hoặc trên thị trường có rất nhiều loại tất được quảng cáo là có tác dụng khử mùi, bạn có thể mua về dùng thử.

Làm khô đế giày

Mỗi ngày, giày bị mòn 8-10 tiếng, mồ hôi và vi khuẩn đều còn sót lại trên đế nên người ta thường lấy đế ra phơi dưới nắng, có thể khử trùng hiệu quả.

Đừng đi một đôi giày mỗi ngày

Mách bạn 6 mẹo vặt đơn giản trị dứt điểm mùi hôi chân, thoát khỏi nỗi ám ảnh vào những ngày nắng nóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày đi một đôi giày giống như tạo ra một ổ vi khuẩn nuôi cấy. Giày chỉ có 8 giờ thoáng khí khi bạn cởi giày về nhà, nếu lại bị kín trong tủ giày, hiệu quả thoáng khí sẽ còn kém hơn, mồ hôi chưa khô, hôm sau lại đeo tiếp, điều này chỉ làm tăng khả năng gây mùi hôi chân.

Điều này cung cấp lý do hợp lý để mua thêm đôi giày cho bản thân. Đồng thời, cũng đề nghị thử sử dụng bột soda để làm sạch giày, bột soda có tính kiềm, làm cho vi khuẩn khó phát triển và giảm mùi hôi.

Sử dụng chất chống mồ hôi

Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm chống mồ hôi và bột talc, bạn có thể xịt một ít lên chân để chân không bị đổ mồ hôi.

Theo dõi chế độ ăn uống của bạn

Chế độ ăn cũng có thể ảnh hưởng đến mùi cơ thể và mùi mồ hôi của con người. Nếu bạn tiêu thụ lượng lớn thức ăn giàu lưu huỳnh trong thời gian dài, như: măng tây, bia, tỏi, cũng như tinh bột tinh vi và thịt đỏ, cũng có thể làm tăng mùi cơ thể.

Hãy thử tăng cường tiêu thụ rau quả, giảm ăn thức ăn có mùi vị mạnh, điều chỉnh chế độ ăn uống để tránh mùi chân hôi.

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