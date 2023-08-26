Vô tình uống phải nước "lạ" trên bàn, người phụ nữ rơi vào hôn mê suốt 50 ngày

Mới đây, một người phụ nữ ở Hàn Quốc đã rơi vào hôn mê suốt 50 ngày sau khi uống phải cốc nước trên bàn.

Theo thông tin từ tờ Seoul Shinmun, một phụ nữ A, khoảng 30 tuổi, làm việc tại một doanh nghiệp ở thành phố Dongducheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Công việc chính của cô là kiểm tra các vật liệu liên quan đến ống kính quang học.

Thông thường, cô ấy thường sử dụng ly giấy để đựng và uống nước. Vào lúc 4 giờ chiều ngày 28/6, sau khi hoàn thành việc kiểm tra kính hiển vi như thường lệ, cô đã không nghĩ gì nhiều và trực tiếp uống nước trong ly giấy đặt trên bàn.

Tuy nhiên, thứ đổ vào cốc giấy không phải là nước uống mà là axit flohydric không màu, không mùi nhưng có tính ăn mòn cao.

Sau khi kiểm tra thì được xác nhận rằng đồng nghiệp B mới đổ axit hydrofluoric vào ly giấy để thực hiện công việc kiểm tra.

Khi phát hiện A đã uống nhầm axit hydrofluoric, cô đã ngừng thở và tim ngừng đập, sau đó cô được đi viện.

Người phụ nữ đã 50 ngày chưa tỉnh lại sau khi uống axit flohydric để trên bàn. Ảnh minh họa: Internet

Để loại bỏ chất độc từ cơ thể, A đã được đeo mặt nạ Yec. Mặc dù nhịp tim và hô hấp đã phục hồi và trở lại trong khoảng bình thường sau hơn 50 ngày kể từ khi xảy ra sự cố, nhưng cho đến nay, cô vẫn chưa lấy lại ý thức.

Chồng của A rơi nước mắt nói với hãng thông tấn Yonhap rằng: “Vợ tôi vẫn chưa tỉnh lại. Dù được bác sĩ chẩn đoán là rơi vào tình trạng thực vật nhưng chúng tôi vẫn chờ đợi một phép màu. Để bảo vệ bản thân tôi và con gái 7 tuổi, mặc dù tôi uống thuốc trị trầm cảm, thuốc an thần và thuốc ngủ hàng ngày, tôi cố gắng vượt qua mọi khó khăn, nhưng mỗi ngày đối với tôi đều như một địa ngục đau đớn”.

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